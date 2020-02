México seguirá protocolos de mitigación ante nuevo coronavirus: Salud

Hugo López Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que, con respecto al nuevo coronavirus, México seguirá protocolos de mitigación que buscarán disminuir las posibles afectaciones por la enfermedad, enfatizó que en el país se respetarán los derechos humanos y las libertades civiles de todas las personas.



"No existe aspiración de contener el traspaso o propagación de la enfermedad, de este COVID-19, sino que se aspira a limitar el daño, a proteger a la población más vulnerable, garantizar la pronta y eficaz atención de los casos", dijo.



El subsecretario señaló que en caso de que el coronavirus en México tuviera una propagación comunitaria, los números de los afectados serían similares a los de influenza, es decir, una tercera parte del país podría contagiarse de COVID-19 lo que no significa que todos los casos sean graves.



"Los números de afectados se parecerían a la influenza, hay algunas estimaciones de que podría llegar hasta 70% de la población infectada por coronavirus, hablaríamos de 75 a 78 millones de personas infectadas y de esos cerca de 10% o 12% podrían tener síntomas, que son entre 8 a 10 millones y de estos 2 a 5% presentaría enfermedad grave y tenemos que dejar claro que no se está exento de que al llegar el virus y hay propagación comunitaria generalizada pudiera haber muertes".



En conferencia de prensa, acompañado por Oliva López Arellano, secretaría de Salud de la CDMX, José Luis Alomía, director de Epidemiología y autoridades del IMSS e ISSSTE, el subsecretario indicó que la próxima semana comenzará la fase tres de "Preparación", que consiste en realizar simulacros e informar a la sociedad sobre este virus, a partir de distintos sectores.



Con respecto al crucero que atracó en Cozumel, se informó que además del hombre que presentó síntomas de influenza y se le realizó una prueba rápida de diagnóstico, una niña de 13 años comenzó con sintomatología de enfermedad respiratoria, por lo que sanidad internacional se trasladó a la embarcación para aplicar las pruebas diagnósticas que confirmen o descarten coronavirus.