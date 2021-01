México, sin médicos especialistas debido al neoliberalismo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó esta mañana que por culpa de periodistas, de intelectuales y de medios de comunicación que defendieron el modelo neoliberal, México no tiene los médicos que necesita para enfrentar la pandemia del COVID-19.



“Quienes trabajaron en el periodo neoliberal y los intelectuales orgánicos que protegieron a la política neoliberal, los periodistas, los medios de comunicación que defendieron a ese modelo son responsables de que México no tengan los médicos, no tenga los especialistas que se requieren ahora con la pandemia, porque apostaron a la privatización de la educación”, manifestó en su conferencia mañanera de este jueves.



En Palacio Nacional, López Obrador manifestó que la escasez de médicos es uno de los “frutos podridos” que dejó la política neoliberal en México, pues indicó que en las universidades públicas rechazaban a aquellos que deseaban estudiar.



“Es de los frutos podridos de la política neoliberal, el que no tengamos los médicos y los especialistas porque se aplicaban exámenes de admisión y no había cupo y se rechazaba hay muchos que querían estudiar”.



“Estamos haciendo un esfuerzo para que no se queden sin estudiar los que quieran hacerlo, cero rechazos, entonces aumentamos de 8 mil plazas, el doble para especialistas, con becas porque durante mucho tiempo no les importaba ampliar oportunidades”, dijo.



El Presidente recordó que aquellos médicos que quieran salir al extranjero pueden ser becados y “tienen ese derecho garantizado”.