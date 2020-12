México suma 115 mil 769 muertes por COVID y un millón 277 mil contagios

México acumuló, al corte de este 16 de diciembre, 115,769 muertes por Covid-19, con un millón 277 mil casos de contagios confirmados de coronavirus, según informaron autoridades de la Secretaría de Salud.



José Luis Alomía, director general de Epidemiología, detalló en conferencia de prensa desde Palacio Nacional que hay un millón 593 mil casos negativos acumulados en el país.



Este miércoles reportaron 670 nuevas defunciones y otros 10 mil 297 casos confirmados.



Usar cubrebocas usado es peor que ir sin él



Los investigadores han comprobado que llevar un cubrebocas, sin importar si es viejo, no siempre es mejor que no llevar nada tras demostrar que una mascarilla quirúrgica usada, que llega a bajar a una filtración menor del 30%, es peor que ir sin ella, según publican en la revista 'Physics of Fluids'.



A pesar de que se sabe ampliamente que usar una mascarilla ayudará a mitigar la propagación del Covid-19, se sabe menos sobre la eficacia específica de las mascarillas para reducir la carga viral en las vías respiratorias de los que los usan.