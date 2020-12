México suma 117 mil 876 muertes por COVID-19 y un millón 313 mil 675 casos confirmados

Este sábado, México reportó 117 mil 876 muertes del nuevo coronavirus y un millón 313 mil 675 casos confirmados del virus.



Es decir, se han confirmado más de 10 mil casos en las últimas 24 horas.



Esto el día en que el Valle de México regresó a semáforo rojo por el aumento de casos y hospitalizaciones por el Covid-19.



La Ciudad de México y el Estado de México, inician con un cierre de las actividades económicas no esenciales que durará hasta el 10 de enero por la saturación hospitalaria, cercana al 80%.



El color rojo del semáforo epidemiológico, máximo nivel de riesgo, se enciende ya que la ciudad padece de una saturación hospitalaria de casi 85 % en sus camas generales, más que en ningún otro momento de la crisis sanitaria derivada del coronavirus.



De los 57 hospitales públicos para atender Covid-19, hay 12 completamente llenos, una cifra que asciende a 27 al considerar aquellos con 90% o más de ocupación, de acuerdo con el Sistema de Información de la Red de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG).



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se tuvo que declarar en rojo el semáforo sanitario de la Ciudad de México para que no se viera rebasado el sistema de Salud ante el incremento de contagios de Covid-19.



“Se tuvo que declarar en rojo la Ciudad de México por el número de contagios y para evitar que nos rebasara la pandemia y no se contará con camas, equipos y médicos”.



Durante la supervisión de la construcción del Tramo 3 del Tren Maya, el titular del Ejecutivo destacó que afortunadamente la situación en la Ciudad de México no se repite en todo el país.



“De las 32 entidades sólo en ocho Estados tenemos incremento de contagios, en el resto está la pandemia controlada”.



El presidente López Obrador expresó que no se pueden solo dedicar a atender la pandemia y cerrar la economía, sino que la estrategia de su gobierno ha sido equilibrar; que se cuide la vida y se promueva la actividad económica.



“Lo más terrible ha sido la pérdida de las vidas humanas, entonces nuestra estrategia ha sido equilibrar, que se cuide la vida, que se promueva la actividad economía, y lo vamos logrando no es fácil, ha sido terrible enfrentar esta pandemia, pero vamos saliendo”.