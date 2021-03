México suma 191 mil 789 muertes por COVID-19

Al corte de este martes, 9 de marzo, México sumó 7 mil 407 nuevos contagios por Covid-19, para dar un total de 2 millones 137 mil 884 casos confirmados, informaron autoridades sanitarias durante el informe técnico de coronavirus.

Asimismo, se detalló que el número de muertes aumentó a 191 mil 789, esto es, 866 más que el día anterior.



Con estas cifras, México ocupa el decimotercer lugar mundial en número de contagios y el tercer puesto con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins.



Respecto a los detalles del plan de vacunación, el director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, explicó que este martes al corte de las 17:00 horas a nivel nacional fueron aplicadas 202 mil 701 dosis de la vacuna contra Covid-19 a adultos mayores.



Informó además, que desde el inicio de la estrategia nacional de vacunación se han aplicado en total 3 millones 100 mil 868 dosis.



Sobre las vacunas que supuestamente recibieron diversos estados de la República en malas condiciones de conservación, el director General del Cenaprece indicó que dichas dosis no sobrepasaron el límite de tiempo ni temperatura para que pierdan su efectividad.



Explicó que una de las pruebas es de termosensibilidad, y en el caso de Sinovac se tiene evidencia de que la vacuna no pierde su efectividad y puede estar hasta más de 7 días a 25 grados.



Señaló que la temperatura en la que estuvieron las dosis en los estados nunca pasaron de 12 o 13 grados y fueron menos de una o dos horas.



Agregó que se ha comunicado a las entidades que no hay problemas de que se apliquen estas dosis.



Anafilaxia, la rara y grave reacción alérgica de las vacunas



Las vacunas contra el Covid-19 se desarrollaron en un tiempo récord, pues en menos de un año hubo una gran cantidad de ellas que demostraron su eficacia para frenar los contagios del nuevo coronavirus; no obstante, unas de las que más llamaron la atención fueron las que emplearon una técnica pionera: el ARN mensajero (ARNm).



Y aunque en la gran cantidad de casos no se presentan efectos secundarios a destacar, un estudio de casos reales ha encontrado que en raras ocasiones las personas que son inyectadas con esta cura pueden desarrollar anafilaxia.