México suma 26 casos positivos de coronavirus; hay 105 sospechosos

En México suman 26 casos positivos de coronavirus, informaron esta noche en conferencia de prensa funcionarios de la Secretaría de Salud.



Este incremento, representa un brinco del jueves al viernes de 10 casos. En el país, además, hay 105 casos sospechosos.



El director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía Zegarra, dijo que, del total de casos positivos, 17 son hombres y 9 mujeres.



Al momento, los estados afectados son Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Yucatán, Quintana Roo y Puebla.



Hugo López-Gatell, subsecretario de la Secretaría de Salud, explicó que cancelaciones de eventos masivos representan una decisión que debe tomarse caso a caso, día con día e incluso hora con hora, analizando un balance riesgo - beneficio.



"Hoy el número de casos supera en tres veces el número de casos que se han estado presentando en el primer mes. Habíamos estado teniendo casos esporádicos, y sólo en dos ocasiones tres casos el mismo día. Hoy aumentamos bastantes casos más, esto ya es una transición rumbo al escenario dos", dijo López-Gatell.



¿Ya estamos en escenario dos? se preguntó a sí mismo el funcionario. "La respuesta es no", respondió.



"Seguimos teniendo la capacidad de aislar el caso y rastrear a sus contactos" indicó.



Dijo que los eventos de concentración masiva siguen pendientes de evaluarse, en términos de horas. "No me anticipo al resultado de evaluaciones, que son continuas".

El funcionario anunció además la recomendación de la Secretaría de Salud de que todas las entidades públicas y privadas suspendan sus actividades no esenciales que implican relación con el público. Dijo que mañana esta medida se oficializará.



Adelantó además que, en conversaciones con la autoridad educativa, la SSA participará en un foro educativo para tener un diálogo con autoridades educativas estatales mañana sábado.



"¿Esto quiere decir que se suspenden las clases? La respuesta es no", dijo.



A pregunta de la prensa, José Luis Alomía dijo que en el hospital ABC de Observatorio hay sólo un caso confirmado por el Indre, ello, luego de que circularan en redes versiones de que el número es mayor.