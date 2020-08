México suma 62 mil muertes y 579 mil contagios por COVID

México sumó, al corte de este 27 de agosto, 62 mil 76 muertes por Covid-19, con 579 mil 914 casos de contagios confirmados de coronavirus, según informaron autoridades de la Secretaría de Salud.



José Luis Alomía, director general de Epidemiología, detalló en conferencia de prensa desde Palacio Nacional que hay 81 mil 597 casos sospechosos, aunque con 643 mil 265 casos negativos acumulados en el país.



Escuelas no son motor de contagios



Las escuelas no juegan un papel central en la transmisión del coronavirus, aunque su capacidad como propagadoras está ligada también al nivel de contagio que exista en una comunidad, resaltó este jueves el director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge.



"Hasta ahora sabemos que el entorno escolar no es un factor principal en la pandemia. Pero cada vez hay más publicaciones que refuerzan la evidencia de que los niños sí juegan un papel en la transmisión, aunque más vinculado a reuniones sociales", advirtió en rueda de prensa Kluge.