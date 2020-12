México supera las 120 mil muertes por COVID; hay un millón 350 mil casos

México sumó, al corte de este 23 de diciembre, 120 mil 311 muertes por COVID-19, con un millón 350 mil 079 casos de contagios confirmados de coronavirus, según informaron autoridades de la Secretaría de Salud.



Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, detalló en conferencia de prensa desde Palacio Nacional que hay 50 mil 281 casos sospechosos con posibilidad de resultado, aunque con un millón 698 mil 403 casos negativos acumulados en el país.



Este miércoles se confirmaron 816 nuevas defunciones y otros 11 mil 653 contagios.



Cubrebocas no evitan propagación sin sana distancia



El simple hecho de llevar cubrebocas puede no ser suficiente para evitar la propagación del Covid-19 si no se acompaña del distanciamiento social recomendado por los científicos y autoridades sanitarias, advierte este martes el editorial de la revista científica Physics of Fluids.



La revista, publicada por el Instituto Americano de Física (AIP), basa su afirmación en un estudio en el que analizó cómo impactan y se propagan las gotas que transportan el coronavirus al toser o estornudar en cinco tipos de mascarillas fabricadas con distintos materiales.