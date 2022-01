México supera los 300 mil muertos por COVID

El país acumula hasta este viernes un total 300 mil 101 personas que han perdido la vida a causa del virus surgido en 2019 en la ciudad Wuhuan, China.El país lleva varios días registrando alzas importantes en el número de casos que lo ha llevado a estar en niveles similares a los vividos durante la tercera ola de 2021 registrada hacia septiembre de aquel año.Las autoridades mexicanas, como el caso del Gobierno de CDMX y el IMSS, han dicho que este repunte en los contagios no debe ser de preocupación pues si bien los contagios aumentan en cifras importantes no es el caso para las hospitalizaciones ni defunciones.A diferencia de otros momentos de la pandemia de COVID-19, hasta no se registrado cierre de actividades económicas y de ocurrir suspensiones o confinamiento, voceros del sector empresarial han dicho que sería catastrófico.Los contagios no sólo en México sino en el mundo se asociación a la variante ómicron del COVID-19 que ha resultado de una transmisión más efectivo que sus antecesoras.