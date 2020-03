México y EU acuerdan restricción de viajes no esenciales en frontera

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes un acuerdo con México para "la suspensión del tráfico no esencial" de la frontera sur para frenar la expansión de la pandemia del coronavirus.



En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el secretario de Estado, Mike Pompeo, señaló que ambos Gobiernos han acordado la restricción del "tráfico no esencial", del que quedará exento el comercio, en un pacto similar al alcanzado con Canadá esta semana.



México no cerrará frontera



El Gobierno mexicano negó este viernes que vaya a cerrarse la frontera con Estados Unidos para evitar la propagación del coronavirus, por lo que se mantendrá el intercambio entre ambos países y solo se restringirán viajes no esenciales.



"No se cierra", aseveró Marcelo Ebrard, secretario mexicano de Relaciones Exteriores, durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional.



El canciller explicó que tras dos días de negociaciones entre EE.UU. y México -especialmente con el secretario de Estado Mike Pompeo- se acordó un catálogo de actividades esenciales para mantener el flujo económico en la frontera, en la que a diario transitan 1 millón de personas y se intercambian bienes y servicios por un valor de 1 mil 700 millones de dólares.



Este acuerdo ocurre pese a que, el 29 de febrero, cuando murió la primera estadounidense por COVID-19, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió cerrar la frontera con México, una restricción que impuso esta semana a Canadá.



El canciller mexicano también descartó que exista un acuerdo de restricción aérea con Washington por el coronavirus, que ha dejado 164 contagios y un muerto en México, según el último reporte del Gobierno federal.



"Todas las actividades, en primer lugar, de comercio, transporte de mercancías, movimientos logísticos que tienen que ver con la actividad comercial no tienen afectación", indicó Ebrard, al agregar que esto incluye a trabajadores con autorización y a los servicios médicos y de emergencia.



Entre los acuerdos de restricciones, detalló el secretario, están el exhortar a la población a que se abstenga de realizar viajes no esenciales y la coordinación de la atención sanitaria, pues recordó que hay más casos de COVID-19 en ciudades como El Paso, Texas, que en Ciudad Juárez o Chihuahua.



"Prácticamente lo que estamos solicitando es que las personas que no tengan un objetivo de trabajo, de comercio o esencial, por razones médicas o de otra naturaleza, pues que pospongan sus visitas a Estados Unidos", manifestó Ebrard.



El funcionario también urgió a "acelerar el paso" para que entre en vigor en junio el nuevo Tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que ya está ratificado en los congresos de los tres países, para reactivar la economía una vez que pase la emergencia.



Por otro lado, precisó que la Cancillería ha apoyado en el retorno de 1.153 mexicanos que estaban varados en otros países desde el inicio de la emergencia internacional, la mayoría de ellos, 710, que estaban en Perú.