México y EU extienden cierre parcial de frontera hasta el 21 de octubre por COVID-19

Los Gobierno de México y Estados Unidos acordaron este jueves extender un mes más la restricción de viajes no esenciales en la frontera terrestre que expiraba este 21 de septiembre por la pandemia de COVID-19.



"Ambos países coordinarán las medidas sanitarias en la región fronteriza, que estarán vigentes hasta las 23:59 horas del 21 de octubre de 2020", informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México en sus redes sociales.



La Cancillería mexicana afirmó que las restricciones se mantendrán "en los mismos términos" desde su implementación el 21 de marzo, cuando suspendieron los viajes terrestres no esenciales pero acordaron permitir el tránsito por razones comerciales, educativas o médicas.



En un inicio, las restricciones duraban sólo treinta días hasta abril pero desde entonces ambos países han ido aplazando mes tras mes la liberación del tránsito fronterizo, que ahora impide traslados con fines turísticos o recreativos.



En esta ocasión fue el Gobierno de México el que propuso la extensión de restricciones, que nunca ha aplicado para vuelos comerciales.



"Tras revisar el desarrollo de la propagación de COVID-19, México planteó a Estados Unidos la extensión, por un mes más, de las restricciones al tránsito terrestre no esencial en su frontera común", precisó la Cancillería.



Habitantes de los Estados del norte de México han denunciado que, mientras a ellos les niegan el cruce fronterizo, los estadounidenses sí entran al territorio para comprar medicinas, abarrotes y realizar actividades que en sus regiones no pueden hacer.



Ciudadanos mexicanos han expresado preocupación porque California, Arizona y Texas, entidades fronterizas, están en los primeros lugares de casos acumulados o proporcionales de COVID-19 en Estados Unidos.



Aun así, Donald Trump declaró hace un mes que Tijuana es "el lugar más infectado de Sudamérica (sic)" por "la plaga china".



"México está muy infectado pero el muro está impidiendo que la gente cruce", dijo en un evento en Arizona.

La frontera de México con Estados Unidos, que se extiende a lo largo de más de 3 mil kilómetros, es una de las más activas del mundo con más de un millón de personas que cruzan cada día y un intercambio diario de bienes y servicios por un valor de mil 700 millones de dólares.



Por ahora, México roza las 72 mil muertes por COVID-19 y supera los 680 mil casos confirmados. Con ello, es el séptimo país con más contagios acumulados y el cuarto con mayor número absoluto de muertes, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.



Sin embargo, la misma Universidad sitúa a Estados Unidos en el primer lugar de ambos indicadores, con casi cerca de 6.5 millones de casos y a punto de superar los 200 mil fallecidos.