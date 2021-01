México y EU provocaron que migrantes fueran secuestrados y abusados

El programa “Permanecer en México”, implementado en los últimos dos años por los gobiernos de Estados Unidos y México, expone a niños, niñas y adultos migrantes a daños graves continuos, como el secuestro, violación y extorsión, concluyó el informe elaborado por la organización internacional Human Rights Watch, revelado este mes.



69 mil migrantes en busca de asilo en los Estados Unidos han sido retenidos en México desde enero de 2019, fecha en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que el país funcione como lugar de reubicación provisional en tanto las autoridades migratorias norteamericanas deciden sobre sus casos.



Sin embargo, los migrantes han sufrido violaciones y abusos sexuales, secuestros, extorsión, robo con violencia y trabajos forzados durante su estancia en México.



En algunas ocasiones, dichos abusos fueron cometidos por las propias autoridades migratorias o policías.



En el informe “Como si me estuviera ahogando: el programa estadounidense Permanecer en México perjudica a niños, niñas y familias”, se documenta la violencia que han sufrido migrantes debido al programa acordado con el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.



Por aranceles, México cedió



En 2019, el ahora expresidente Donald Trump anunció la imposición de aranceles de un 5% a todas las importaciones desde México “hasta que se resuelva el problema de la inmigración ilegal”.



Para evitarlo, el Gobierno de López Obrador se comprometió a realizar acciones para reprimir la migración ilegal, lo que incluyó el envío de 6 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera para contener a los migrantes.



Asimismo, la implementación de “Permanecer en México”, por medio del cual 69 mil personas, de las cuales un tercio son niños y niñas, han sido retenidas en México, en tanto las autoridades norteamericanas resuelven su solicitud de asilo.



Sobre el Programa, el Sindicato de Oficiales Migratorios de los Estados Unidos señaló ante un Comité del Congreso que “esas políticas son ilegales, son inmorales y son la base para la violación de derechos humanos en nombre de nuestra nación. No conozco un sólo oficial migratorio que piense que esta política es aceptable”.



El programa ha sido combatido en Tribunales de los Estados Unidos. Una Corte de Apelaciones de aquel país resolvió en febrero de 2020 que el programa viola leyes federales y tratados internacionales, causando un “daño extremo e irreversible a las personas”. En 2021, la Corte Suprema de los Estados Unidos resolverá en definitiva sobre el caso.



Los abusos



Human Rights Watch logró documentar 32 casos de secuestro de personas ingresadas al programa “Permanecer en México”, ocurridos entre noviembre de 2019 y enero de 2020, sólo en las ciudades de Matamoros y Nuevo Laredo.



Estos secuestros involucraron a múltiples víctimas, entre las que se encuentran 38 niños. De acuerdo con el informe, al menos 26 secuestros habrían sido cometidos contra niños y niñas incorporados al programa “Permanecer en México”.



Asimismo, se documentaron mil 100 casos de homicidio, violación, tortura y lesiones perpetuadas contra personas enviadas a México por dicho programa.



Por otra parte, México aceptó retener provisionalmente a los migrantes pero no tomó las acciones necesarias para garantizarles condiciones mínimas de vida en el país.



Como ejemplo, el informe documenta que al menos 2 mil 600 migrantes que forman parte del Programa viven en Matamoros, en tiendas de campaña a la orilla del río Grande, en donde han sufrido inundaciones y enfermedades virales, que se han agravado con la pandemia por COVID-19.



Con motivo de la pandemia, la resolución de las solicitudes de asilo ha sido pospuesta indefinidamente, lo que significa que los migrantes retenidos en México bajo el Programa se encuentran en un limbo, sin condiciones mínimas para vivir con seguridad, ni fecha cierta para que se retome su trámite en los Estados Unidos.