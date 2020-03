México y EU restringen cruces en la frontera por coronavirus por 30 días

México y Estados Unidos decidieron restringir los viajes a través de su frontera terrestre para evitar la propagación del COVID-19. A partir de este sábado, quienes intenten cruzar la frontera entre los dos países con fines recreativos o turísticos no lo podrán hacer. Esto por un periodo de 30 días.



Además, México puntualizó que no cerrará su territorio a los vuelos procedentes de Europa, tal como lo pide Estados Unidos, pero sí se pueden aplicar mayores restricciones.



El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer el acuerdo al que México llegó con Estados Unidos. Casi simultáneamente, desde ese país, el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, junto con el presidente Donald Trump, informó lo mismo. Se trató de la conclusión de un diálogo que se llevó a cabo durante toda la semana, en la cual el canciller mexicano conversó vía telefónica con su homólogo Pompeo.



La Unión Americana anunció al inicio de semana el cierre parcial de su frontera con Canadá. Lo mismo ocurrió ahora con México.



“Estamos tratando las fronteras de la misma manera, la norte y la sur”, afirmó el presidente Trump antes de dar la palabra al secretario de Estado, Mike Pompeo, para anunciar formalmente la decisión en rueda de prensa en la Casa Blanca. Pompeo señaló que ambos gobiernos han acordado la restricción del “tráfico no esencial”, del que quedará exento el comercio.



“Ambos países saben la importancia de trabajar conjuntamente para limitar la expansión del virus y asegurar que el comercio, sobre el que se asienta nuestra economía, continúa”, agregó Pompeo.



La medida entra en vigor este sábado y tendrá validez durante 30 días. “Queremos asegurarnos de que las mercancías, el comercio, los trabajadores sanitarios pueden cruzar la frontera. Pero el turismo y algunas actividades recreativas y otras cuestiones tienen que parar durante esta crisis”, precisó Chad Wolf, secretario interino de Seguridad Nacional.



VUELOS



En conferencia en México, Ebrard Casaubón dio a conocer que se mantiene el diálogo con Estados Unidos, porque el vecino país del norte tiene preocupación sobre vuelos que proceden de Europa, y para los cuales el gobierno estadounidense ya puso restricción; México, aún no.



“La posición mexicana ha sido no cancelar o suspender vuelos, esa posición no la hemos modificada, pero lo que sí entendemos es que tiene que haber restricciones.



“No tenemos una decisión. No vamos a suspender ningún vuelo hoy, mañana o pasado mañana”, dijo.



Las secretarías de Salud y de Comunicaciones y Transportes, detalló, buscan medidas para aplicar y evitar que a México ingresen personas que puedan ser portadoras del virus, provenientes de las regiones en donde se tienen los mayores índices de contagios.



“Entonces, eso puede significar restricción de personas, nuevos filtros de carácter sanitario o hasta pruebas para las personas que vengan de ciertas zonas. Eso todavía no lo tenemos determinado y por esa razón no se los había yo comentado antes”, manifestó.



Con Estados Unidos se trabaja, además, en investigación para encontrar una vacuna para el combate de la enfermedad del coronavirus, ello como parte de la región de Norteamérica.



En el acuerdo al que llegaron México y Estados Unidos se detalló que las dos naciones coinciden en la necesidad de un esfuerzo conjunto enfocado a prevenir la propagación del virus COVID-19.



Los servicios críticos –como alimentos, combustible, atención médica, medicamentos que salvan vidas– deben llegar a las personas en ambos lados de la frontera todos los días, por lo tanto, los viajes considerados esenciales deberán continuar sin obstáculo alguno por los 30 días.



La medida queda sujeta a extensión, previa revisión de ambas naciones. Las autoridades del Gobierno federal dialogaron ya con los mandatarios de las entidades fronterizas para coordinar la medida.



Así, podrán cruzar personas con ciudadanía o residencia estadounidense que quieran regresar a sus hogares, incluyendo a personas en el servicio de fuerzas armadas, además de los que necesiten ir al otro lado para recibir atención médica.



Los viajeros diplomáticos o militares y funcionarios que vayan a atender temas de salud pública podrán trasladarse entre fronteras.



El texto menciona que se mantienen abiertos los pasos para personas involucradas en el comercio, como camioneros con suministros o mercancía, al igual que trabajadores agricultores estacionales o personas con visado TN, que son profesionistas con empleos de tiempo completo o parcial y que hacen cruces temporales. Los estudiantes también podrán cruzar.



Por último, en la conferencia se expuso, además, que las acciones para repatriar mexicanos varados por todo el mundo, la asistencia y protección consular, se mantienen. Se señaló que tan sólo de América Latina se ha retornado a mil 153 connacionales.