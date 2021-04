Mi derecho de manifestación está sobre cualquier reglamento, dice AMLO al INE

Al asegurar que su derecho a la manifestación está por encima de cualquier reglamento, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si el Instituto Nacional Electoral (INE) le ordena bajar otra conferencia de prensa matutina de sus redes sociales por hablar de sus programas sociales o criticar al partido conservador, sería un golpe de Estado técnico.



En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal manifestó que espera que el órgano electoral no saque esos “afanes dictatoriales” y señaló que es mejor ir al debate.



“Es mi derecho de manifestación, es mi libertad, y eso está por encima de cualquier otra disposición o de cualquier reglamento. No, imagínense, sería un golpe de Estado técnico.



“Ojalá y no saquen esos afanes autoritarios, dictatoriales y mejor vamos al debate, son muchos no hay equidad. ¿Cuántos periódicos o articulistas, toman en cuanta nuestros argumentos, muy poquitos, la inmensa mayoría en contra”.



“¿Qué les molesta más a los del partido conservador? De que podemos informar en las mañaneras, si no, nos rodearían, nos cercan, y toda la campaña sería lo único que prevaleciera, ya les dije la vez pasada, pongan la radio, cuando los que tiene automóvil, pongan un noticiero vayan escuchado, como van a tardar a llegar a su destino, cámbienle, pónganle a otro noticiero y a otro y es lo mismo”, dijo.



En Palacio Nacional, el mandatario señaló que constantemente los medios de comunicación están atacando a su gobierno, por lo que aseguró que si no tuviera su conferencia matutina “pues sería como antes, o peor, es un retroceso”.



“Hagan un ejercicio del día de hoy o de ayer, o mañana pongan el Reforma, EL UNIVERSAL, Milenio, Excélsior, etcétera, pónganlos ahí todos y hagan un análisis de contenido, ustedes que son profesionales de la comunicación y así de manera esquemática, cuántas notas, cuántos artículos a favor, cuántos neutrales, cuántos en contra, y ahí se van a dar cuenta. Nunca había pasado eso, se dedicaban a quemar incienso al Presidente, a aplaudir y a callar”.



“Y si encima de todo eso, no nos van a permitir expresarnos, manifestarnos, pues es un exceso, ¿no?”, dijo.



Ayer, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó medidas cautelares por la difusión del avance de acciones, programas y obras de gobierno durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador del 16 de abril, al advertir que dicha información es considerada como propaganda electoral.



Los tres integrantes de dicha comisión coincidieron en que es procedente la queja de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), por lo que ordenaron al Mandatario federal que durante las campañas electorales y hasta el 6 de junio, día de los comicios, “se abstenga de difundir logros de su gobierno u obra pública, o emitir información dirigida a incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía”.