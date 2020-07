Mi Gobierno no será de venganzas ni de “fabricar culpables”: Cuitláhuac

En Veracruz no hay venganza política contra exgobernadores, tampoco se fabrican culpables; se aplica la ley como corresponde, aseguró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al advertir que tampoco se solapará a quien cometa ilegalidades.



Durante entrevista, el mandatario expresó que se procederá conforme lo marca la ley en cualquier caso que se determine responsabilidad de exfuncionarios e incluso exgobernadores.



Cuestionado sobre si existen procesos en contra de su antecesor en el cargo, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, García Jiménez manifestó que las autoridades determinarán cualquier situación que derive de presuntos hechos ilícitos.



Sin embargo, dejó en claro que hay que ser “responsables” al emitir declaraciones respecto a estos temas, ya que el objetivo de su Gobierno es mejorar las condiciones de vida de los veracruzanos y no fomentar “venganzas políticas”.



“Uno tiene que ser muy responsable, nosotros no arribamos al Gobierno con la bandera de la venganza, ni con la bandera de estar fabricando culpables, ese tipo de cuestiones, lo que la justicia diga, así se hará y así se procederá”, asentó.



Asimismo, dejó en claro que no se tolerará en ningún caso la impunidad, por lo que se trabaja en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y con la Fiscalía General de la República (FGR), para actuar en donde es necesario.



“Nosotros vamos hacer énfasis de que no haya impunidad, nos corresponde eso y coordinados con las Fiscalías, hablo de la Fiscalía Estatal y Federal, se procederá como se tenga que proceder cuando las acusaciones se den, no se va a solapar la corrupción”, puntualizó.