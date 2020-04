Mi marido no “puso” a Elena, ella misma lo citó a donde la mataron: Esposa de José “N”

La audiencia de control de la detención del reportero José "N", investigado por su presunta participación en el homicidio de la periodista María Elena Ferral en Papantla, registró varias irregularidades que afectan el debido proceso y que reflejan que las autoridades buscan un “chivo expiatorio”.



Lo anterior lo acusó Nora Flores, esposa del comunicador detenido la tarde del sábado 25 de abril, quien alertó que el Juez a cargo del caso no dejó pasar a nadie que no fuesen los fiscales, así como el abogado de su marido, Luis Castillo.



Añadió que señalaron al periodista como “copartícipe” del homicidio de María Elena Ferral al “ponerla” o facilitar su asesinato después de visitar la Notaría 129 de Donaciano Cobos, ubicada en la calle Obispo de las Casas de Papantla.



Nora Flores sostiene que su esposo acudió a dicho lugar para abordar un tema de trabajo a petición de la propia fallecida, lo que consta en mensajes que tiene registrados en su celular.



Más tarde, al salir de la Notaría la periodista sería atacada por sujetos armados quienes la hirieron de varios impactos de bala, quedando convaleciente y falleciendo horas después, tras ser trasladada a un hospital de Poza Rica.



“La carpeta que le dieron a él (el abogado) ya se leyó y en ningún momento de la carpeta hay imputación hacia su nombre, hablan de los hechos y dicen que hay un mensaje que lo vincula de que él (José “N”) iba a poner María Elena en ese lugar, pero no es cierto, porque mi esposo tiene el mensaje en donde María Elena le habla a él y le dice dónde está. Le dijo que él que estaba en el Centro y le pide acompañarla



“Ella le habla a él; en ningún momento mi marido le habla a ella y le habla para una nota periodística o de trabajo. No eran amigos, eran nada más de trabajo, se pasaban notas y en ese momento ella le marcó para decirle que se acercara a la Notaría de (Donaciano) Chano Cobos porque había algo de una nota; él dijo ok, ahorita me acerco, eso fue todo”.



Sin embargo, Nora Flores explicó que tras la detención de José “N” y su traslado a los juzgados, su defensor Luis Castillo no requirió el acceso de nadie, razón por la que valora contratar un nuevo abogado que dé seguimiento al proceso.



“Entró el abogado y Pepe, solitos y mucho tiempo después el abogado (Luis Castillo); a Pepe primero lo metieron; llegó el Juez, los fiscales, estaban toda la ministerial adentro con Pepe a solas y después dejaron entrar al abogado”.



Otra irregularidad, relató, es el inicio con retraso de la audiencia, la cual concluyó a la 01:00 horas en la Sala de Juicios Orales, en donde la restricción del paso se justificó con la "Sana Distancia" que se debe seguir por la contingencia de COVID-19.



Nora Flores expresó que en el caso del expediente referente a José "N", en ningún párrafo existe una imputación directa a su nombre y en todo caso, defendió que Elena Ferral lo citó en la Notaría, en donde la saludó antes de realizar una entrevista.



"Hablan de los hechos, y sobre él hay un mensaje que lo vincula de que iba a poner a María Elena en ese lugar pero no es cierto, porque mi esposo tiene el mensaje donde María Elena le habla a él”.



Reiteró que Elena y Pepe no eran amigos, y cualquier trato se limitaba a cuestiones laborales o informativas.



"Pero no hay nada en la carpeta de investigación donde digan que a Pepe le imputan con bases legales, (...) yo vi el mensaje, yo lo tengo", reiteró.



A lo anterior recordó que José "N" acudió a declarar ante la Fiscalía por iniciativa propia e incluso entregó su teléfono para constatar las conversaciones con María Elena Ferral.



Refirió que de acuerdo con lo relatado por José, él continuó en el despacho de Donaciano Cobos en una entrevista y no volvió a ver a Elena Ferral sino después del ataque, al reportar la agresión contra su colega en la zona centro de la cabecera.



La esposa explicó que José “N” se enteró debido al aviso de los servicios de emergencia, al cual, acceden muchos de los reporteros de la zona.



"Además ‘Pepe’ no fue el primero que llegó (a la escena): el primero que llegó fue el hermano de María Elena, uno que le dicen 'El Peque' (Luis Valera), él ya estaba allí y llegó después Pepe”.



Nora Flores añadió que incluso, tras el ataque, su esposo se dedicó a auxiliar a la víctima, y después se puso a reportar el incidente: "Él mismo hermano de María Elena está a favor de mi esposo y dice que sabe que no tuvo nada que ver".



Por esta razón Luis Valera acudió afuera de los juzgados acompañando a José “N” tras su detención.



Dijo que el gremio de reporteros de la región conoce la labor de José “N” y por lo tanto los comunicadores le pidieron encabezar las manifestaciones en reclamo de justicia a favor de Elena Ferral.



"Y dice mi esposo que es a raíz de eso que a él lo están inculpando”, añadiendo que, por el momento, José es el único detenido, aunque existen más personas con órdenes de aprehensión en su contra.



"Y tengo la plena seguridad de que mi esposo es inocente porque no tenemos nada que esconder; vivimos al día. Nuestras tarjetas solo son de nómina, sacamos el dinero para comer, para vivir, no tenemos nexos con nadie”.