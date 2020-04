Mi recomendación es que no haya sanción a TV Azteca: AMLO

Ante el apercibimiento que hizo la Secretaría de Gobernación a TV Azteca por las declaraciones que hizo su conductor Javier Alatorre al exhortar a la población de no hacerle caso al subsecretario Hugo López-Gatell sobre la pandemia del COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su recomendación es que no haya ninguna sanción.



En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo Federal indicó que por encima de cualquier acto, así se trate de un exceso o de una irresponsabilidad, debe de estar el derecho a la libertad de expresión.



“La Secretaría de Gobernación, en el caso de Azteca y otras dependencias en el cumplimiento de su deber, tuvieron que presentar una sanción, pero lo hacen porque si no ellos estarían incumpliendo con su responsabilidad. Mi recomendación es que no haya ninguna sanción, que siempre por encima de cualquier acto, aun cuando se trate de un exceso, de una irresponsabilidad, que quede a salvo el derecho a manifestarnos la libertad de expresión”, destacó.



El mandatario reiteró su apoyo al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y al grupo de especialistas que están al frente de la contingencia sanitaria.



“¿Ustedes creen que yo les dejaría la conducción del combate el Coronavirus si no fuesen expertos, especialistas? ¿Cuántas veces hemos hablado de la experiencia del conocimiento, del profesionalismo de estos médicos? Estamos hablando de investigadores del Sistema Nacional de Investigación, Premios Nacionales de Ciencia”, expresó.



El viernes pasado, en su noticiario de Tv Azteca, el conductor Javier Alatorre señaló que la gente ya no debe hacerle caso a lo que diga el doctor Hugo López-Gatell, cuyos datos, mencionó, ya son irrelevantes.



Al días siguiente, la Secretaría de Gobernación emitió un apercibimiento público mediante el cual instó a Televisión Azteca a “manifestar públicamente su respeto a las disposiciones sanitarias” que el Gobierno federal implementó para controlar la expansión del Coronavirus, porque, de lo contrario, podría iniciar un procedimiento sancionatorio.