Mi refuerzo inmunológico contra COVID, es homeopatía y la bendición del pueblo: Manuel Huerta

El delegado de los Programas Federales de Desarrollo Integral en el estado de Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, rechazó que él se haya aplicado ya la vacuna contra COVID-19 y aseguró que está “esperando turno, en la lista”.



“Me toca no solo por edad, sino por sobrepeso, por EPOC y aunque no tenga mi brazalete, pero me cuido y lo hago con mi refuerzo inmunológico, homeopatía de la buena, 10 gotas al día sublinguales y con la bendición del pueblo, la pura vitamina C, que es la que me tiene aquí”, agregó.



Expresó que al momento se han vacunado a más de 60 mil adultos mayores y todo lo que es la primera línea. “Tan sólo en el municipio de Cosoleacaque se vacunarán a más de 14 mil adultos mayores y será el primer municipio que se atenderá con esa cantidad de adultos mayores.



Finalmente, negó que se vayan a presentar situaciones similares a las ocurridas en la ciudad de Ecatepec, Estado de México, “aquí vamos bien y de buenas, por eso el llamado a que nos ayuden a ser muy responsables, la vacuna es universal, gratuita y voluntaria.



“Deben inscribirse en la plataforma mivacuna.salud.gob.mx para que sea mejor la organización y que tengan la paciencia a que llegue a su municipio, no quieran saltarse al municipio de al lado, porque no van a poderlo hacer, aquí las cosas cambiaron, ya no hay influyentismo, cuando te toca te toca, a la vista, a la cola y ahí te va a tocar”, finalizó.