Mi trabajo está en el Ayuntamiento, “para eso nos pagan”, dice Ahued

Luego de que el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Javier Herrera Borunda, aseverara que el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil sería un “excelente candidato” a la Gubernatura por este instituto político, el munícipe nuevamente se desmarcó de la posibilidad de competir para suceder a Cuitláhuac García Jiménez.En conferencia de prensa, reafirmó que no está interesado en buscar la titularidad del Ejecutivo estatal en 2024, ya que según él, su trabajo está en el Ayuntamiento porque “para eso nos pagan”.“A mí que me jubilen ya. El ambiente que existe en el país y en las elecciones me parecen muy anticipado, provoca este tipo de comentarios y todos los que estamos expuestos a un cargo público siempre hay ese tipo de cosas. A veces me sacan fotos con alguna marca política, a veces con otra. No sé si es a favor o en contra”, expresó.Ahued Bardahuil aseguró que son cosas que nada más las ve y le causan “extrañeza”, porque no sabe si son para perjudicar o para ayudarlo de alguna manera.“Para mí es una distinción, pero que provoca muchos comentarios que verdaderamente no van al caso. Yo no tengo ningún interés, estoy totalmente cierto de lo que estoy haciendo. Estoy más preocupado porque se abran las calles que están a punto de terminar la pavimentación”, sostuvo.El edil xalapeño manifestó que están muy acelerados los procesos electorales en el tema nacional y local.“Falta mucho, hay que concentrarse, dar resultados, darle seriedad a la política, darle seriedad a los cargos públicos, en lugar de estar ambicionando otras cosas, hay que dar primero respuesta formal, seria a lo que está uno haciendo, el país, la ciudad y el estado lo demanda”, añadió.