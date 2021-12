Miahuatlán y municipios vecinos planean construcción de relleno sanitario

El alcalde electo de Miahuatlán, Héctor Oscar Suárez Sánchez, indicó que él y otros homólogos de municipios vecinos tienen la inquietud de construir un relleno sanitario en el que puedan disponer adecuadamente los desechos sólidos que generan sus habitantes.Por lo pronto, acotó que ya ha estado platicando con los vecinos de su demarcación, para que participen en la separación de la basura y eviten tirarla en zonas no permitidas.“Tenemos la inquietud o la disponibilidad de varios alcaldes circunvecinos que tenemos la misma problemática de hacer un relleno en conjunto. Como somos municipios de bajos recursos, entre más seamos menos nos toca (a cada uno)”, expresó en entrevista.Suárez Sánchez detalló que esta propuesta la ha discutido con los próximos munícipes de Acatlán, Aquilino Rodríguez Sánchez; Tepetlán, Leonardo Daniel Aguilar Hernández; Chiconquiaco, Luis Silvestre Morales Viveros; Landero y Coss, Xóchitl Domínguez Rosado; y Naolinco, Luís Manuel Montero Hernández.Sobre el tiradero ilegal en una ladera, que utilizaban los miahuatlecos para disponer sus desechos, señaló que fue clausurado.“Por eso estamos viendo la manera de hacer uno en conjunto, porque si lo hacemos en particular, sí se nos eleva mucho los costos”, indicó al tiempo que señaló que buscará renovar el convenio con el Ayuntamiento de Xalapa para seguir depositando sus residuos en el relleno de El Tronconal, en lo que se concreta el que está en proyecto.“Nosotros tenemos uno (terreno) visto, pero en particular (para hacer un relleno municipal), pero como surgió la idea de que queremos hacer uno en conjunto, ver la manera donde sea más viable. El terreno que vimos para la capacidad que nosotros necesitamos sí, semanalmente Miahuatlán genera unas 10 toneladas”, puntualizó.Finalmente dijo que si el relleno regional no se concreta, el Gobierno que encabezará a partir del 1 de enero de 2022, estaría viendo la posibilidad de comprar este lote, porque actualmente es una propiedad privada.