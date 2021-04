Micaela, una veracruzana violentada por otra mujer; le echaron ácido en la cara

Familiares de Micaela, una mujer originaria de Colipa que fue atacada con ácido en la cara por otra mujer el pasado 21 de abril, exigen justicia y que se detenga a la responsable identificada como Reyna "N".



La hermana de la víctima, Margarita Morales, explicó que por el líquido ya perdió un ojo y esperan salvar el otro, sin embargo, la agresora no ha sido detenida, aun cuando ya hay denuncia y fue señalada por los testigos.



"Que busquen a la señora, queremos que investiguen a la familia, la tienen muy resguardada, pedimos que nos apoyen por ahí. Hablé con el Fiscal porque no se puede quedar así, nos puede pasar a todas, somos mujeres y nos tienen que apoyar, lo que pedimos es justicia", dijo.



Aseguran que Reyna “N” no ha salido del Estado y su familia la esconde.



“No ha sido detenida, ni nada, es lo que queremos, que la busquen, dicen que no ha salido del Estado, sus hijos deben saber porque han estado en comunicación y fueron los que la sacaron en moto".



Micaela ya está en su casa pero requiere ayuda para sus consultas médicas, incluso hay esperanzas de que con una operación y trasplante de córnea pueda mantener la visión en uno de sus ojos, aunque no al 100 por ciento.



“El doctor me dijo que iba a necesitar cambiarle córnea porque uno no le sirve pero el otro puede que al 70 por ciento. Fue a traer un Nescafé y a la hora que regresó vino la señora y le habló, fue cuando le aventó el líquido en la cara y ella gritaba y gritaba y no había quien la auxiliara y ya unos vecinos la auxiliaron y un hermano mío pero no veía nada, iba ella muy mal, muy mal al arrojarle el líquido en la cara", relató su hermana.



Según relata su familia, Micaela por ratos está triste y se deprime pero ha tenido apoyo de su familia y amigos.