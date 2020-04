Miente Alcalde interino de Actopan, corrió personal por “pérdida de confianza”, exhiben

El alcalde interino de Actopan, Eduardo Carranza Barradas, miente al señalar que el despido de 50 trabajadores se hizo por insuficiencia presupuestaria, ya que sustentó dicha medida argumentando “pérdida de confianza”.



Lo anterior, lo señaló el representante de los trabajadores despedidos, Francisco David Espinoza Jácome, argumentando que hay actas que acreditan que a fin de evitar la liquidación de los trabajadores, el Alcalde interino se valió de este término previsto en la Ley.



Aseguró que el munícipe interno no acreditó la pérdida de confianza a través de procedimientos administrativos ante la Contraloría Interna o ante la Fiscalía General del Estado, de ahí que es ilegal.



"Corrió a los empleados bajo la premisa falsa de una insuficiencia presupuestaria, puesto que quiere pagar compromisos y hay actas de notificación en donde expone que despide a los empleados bajo la premisa de la pérdida de la confianza, ilegalmente invocada".



Recordó que son 50 trabajadores del DIF, así como el secretario particular de a síndica, empleados de la casa de la cultura, de servicios generales, los que fueron afectados.



"Nos parece inaudito ver con qué facilidad sale ante los medios de comunicación a decir que por insuficiencia presupuestaria, cuando en realidad les notificó a todos los empleados la causa de pérdida de la confianza".



Dijo que todos los despidos ocurrieron apenas el Alcalde llegó al Ayuntamiento y se les notificó a los trabajadores de diferentes formas, incurriendo en abuso de autoridad.



"La ley exige que debe mediar una falta grave del empleado y debe ser acreditada ante la Contraloría o la Fiscalía General del Estado".



Además, criticó que mientras el Alcalde alega que los despidos se deben a la falta de recursos contrató a dos auxiliares de la diputada María Esther López Callejas; y a una de ellas la colocó como directora de Turismo de Actopan, quien se llama Katia Hernández.



Añadió que el Alcalde interino colocó a su hija en el DIF y también contrató a un agente municipal de nombre Luis Enrique, quien tiene doble salario.



Acusó que además contrató al dueño de un medio de comunicación, José Manuel Bravo, como director de Comunicación Social con un salario de 10 mil pesos mensuales.



A ello, se suma que Carranza Barradas se niega a pagar a los constructores que ya realizaron obras aprobadas y realizadas durante la administración del exalcalde Paulino Domínguez, quien fue revocado de su cargo por el Congreso.



"A los constructores no les quiere pagar bajo la premisa de que, si fueron contratados por el exalcalde Paulino Domínguez, pues que él les pague, quiere hacer creer que la deuda con los constructores es personal y no con el Ayuntamiento".



Dijo que las deudas con los empresarios constructores van desde los 250 mil hasta los 800 mil pesos por obras ya realizadas.



Espinoza Jácome además retó al interno a presentar las actas de Cabildo, con las cuales fue nombrado Alcalde interino, pues dijo que sólo dos Ediles lo avalaron.



"En Actopan hay cinco regidores, uno no está presente por estado de salud y si la Síndica votó por él, sólo hay dos ediles que votaron a favor de su nombramiento", indicó.