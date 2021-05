Miente Gobierno: No hay fármacos para niños con cáncer en Torre Pediátrica

Madres de niños enfermos de cáncer se manifestaron en la Torre Pediátrica del Hospital General de Alta Especialidad de Veracruz para exigir que se suministren medicamentos para los tratamientos oncológicos.



Reprochan que a pesar de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos determinó que se debe dar la atención de calidad a los pacientes, la Secretaría de Salud no ha cumplido con los tratamientos y aunque insisten que hay abasto, no es así.



“Se dice que están enviando pero nosotros no los vemos, ¿dónde están? ¿Por qué tenemos que ir a buscar a otras instancias, las cuales no son de Gobierno?", dijo Cora de Jesús Rodríguez.



Explicaron que ahora interpusieron una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública en contra del director del hospital, Avelino Guardado.



"No se ha cumplido lo que dijo Roberto Ramos Alor, el día de ayer hice la denuncia para servidor público, en este caso el director del Hospital porque no nos recibe. Tiene que recibirnos y escuchar y saber por qué causa no tenemos los tratamientos completos, ¿por qué tenernos que ir a otras instancias y pedir el medicamento que nos tienen que dar?", reiteró la madre.



Detallaron que desde hace 4 meses han faltado insumos complementarios a las quimioterapias, por lo cual han tenido que recurrir a asociaciones civiles como AMANC y Nariz Roja, o incluso comprarlos.



No obstante, los medicamentos llegan a costar hasta 3 mil pesos.



"Nosotros los hemos tenido que comprar, varían de 2 mil 500 a 3 mil porque esto luego sale en el mercado negro".



Ante la situación, reiteraron al gobernador Cuitláhuac García y al presidente Andrés Manuel López Obrador que por más que a nivel federal insistan en que sí hay abasto, en Veracruz no se cuenta con fármacos.



“Veracruz no está recibiendo los medicamentos como debe de ser, no somos complot, somos padres de familia con hijos con cáncer, no somos de partidos opositores estamos luchando porque queremos a nuestros hijos sanos y vivos”, dijo.



Son entre 75 y 80 los niños afectados por falta de medicamentos.