Mientras hacen fila por vacuna, docentes de Veracruz atienden a sus alumnos

Durante el tercer día de vacunación contra el COVID-19 a docentes y personal educativo, nuevamente registró gran afluencia, pese a las filas, algunos maestros no desperdiciaron el tiempo y mientras esperaban continuaron las clases a distancia.



La docente Lina Silvia, originaria de la comunidad de Tulapán, en San Andrés Tuxtla, se dijo emocionada de recibir la aplicación del biológico e incluso aún en el área de recuperación, dedicó su tiempo para responder las dudas a sus alumnos.



“Tengo 15 alumnos porque trabajo en una comunidad, todos los días estoy con ellos en el Whats inclusive ahorita mandando tareas, recibiendo tareas, estaba en el celular calificando las actividades a los niños", dijo.



Lina viajó alrededor de 3 horas para llegar al World Trade Center de Boca del Río, se dijo agradecida por recibir la vacuna CanSino y está ansiosa por regresar a su escuela.



"Estoy muy contenta, esperé mucho tiempo esto y me siento muy contenta de que me hayan aplicado la vacuna", dijo.



Otros docentes suspendieron sus clases virtuales por un día, informaron a sus estudiantes sobre la importancia de la vacunación.



Acudir a aplicarse la vacuna contra el Coronavirus es también otra lección que los maestros dan a sus alumnos.



"Hoy suspendí mis clases virtuales, le comenté a los niños de la vacunación para que ellos tengan el ejemplo con su maestra, vean que esto es algo que tenemos que hacer para estar en los salones, porque ellos lo que quieren es estar en el aula", dijo Elvis Michel Hernández.



Las filas para el acceso a la vacunación son largas pero con constante fluidez.