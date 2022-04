Mientras no pare la tala de árboles, seguirá la escasez de agua en Coatzacoalcos

Mientras no pare la tala de árboles, la escasez de agua no se detendrá en Coatzacoalcos, aseguró, Alfredo Capdeville del área de cultura del agua de la CMAS.Detalló que Coatzacoalcos cuenta con dos afluentes hídricos como el Tatahuicapan y la extracción de los acuíferos de la ciudad, sin embargo, puntualizó que es necesario cuidarla para que no se acabe."Hemos insistido mucho en el hecho de prevenir el estiaje, la escasez del agua, aquí tenemos la fortuna de tener dos orígenes hídricos, estamos pugnando para que se implemente de manera permanente la suspensión definitiva la tala inmoderada de las zonas boscosas y las altas montañas para que no disminuya la presencia de las nubes", mencionó.Explicó que hay un proceso con los árboles mayores a 8 metros y la maleza de recuperación de líquidos al darse evo-transpiración que hace que el agua suba en forma de vapor, forma la nube y ahí mismo la nube vuelve a descargar y eso ayuda a recuperar los acuíferos de la ciudad.Aunado a ello que las nubes frecuentes de la montaña ayudan a captar en los vasos receptores, grandes volúmenes de agua, que a su vez a través del acueducto siempre habría agua."El problema es que, aunque se hagan programas de reforestación, mientras no se controle la tala inmoderada de árboles, el problema de falta de agua seguirá existiendo", indicó.El experto en agua sostuvo que, si no cuidamos los árboles, las predicciones nefastas de falta de agua ocurrirán, pero insistió que todos tenemos en las manos la forma de evitarlo."Si las personas desarrollamos la cultura de no arrojar ácidos, jabón, aceites, chatarra a la arena y acuíferos, no estaríamos padeciendo nunca la falta de agua", finalizó.