Mientras Poder Judicial pasa pleitos internos, Juzgados siguen cerrados, critican

Un grupo de abogados independientes lamentó que los veracruzanos estén sin acceso a la justicia, pues los juzgados aún permanecen cerrados.



De acuerdo al abogado Felipe de Jesús Hernández Basilio, llevan más de 4 meses sin poder acudir a los juzgados. Además, criticó que existan pleitos internos en el Poder Judicial.



“Tenemos un gran rezago. Estamos en vísperas de que se venza el último cierre mensual de los juzgados, el 3 de agosto nos tienen que decir si ya se pueden abrir o no. Vemos con gran preocupación y con indignación que estén en pleitos internos para ver quién tiene el control del Consejo de la Judicatura”.



Por ello, urgió a que se le dé solución a esta problemática que varios abogados han expuesto, pues existe un rezago del 95 por ciento en justicia.



“Otros Estados ya están trabajando en línea, ya están anunciando reaperturas. En Veracruz están de vacaciones con sueldos pagados y están grillando por ver quién controla, si la Presidenta o los consejeros nuevos”.



Reiteró que las plataformas digitales serían una buena opción para reiniciar los procesos judiciales pero el problema, dijo, de las Ciudades Judiciales que se crearon en el Estado, es que sólo fueron elefantes blancos.



“En Veracruz existe un rezago en las tecnologías. El año pasado hubo varias inauguraciones de Ciudades Judiciales a lo largo y ancho del Estado pero esas ciudades son elefantes blancos, no cuentan con la tecnología para llevar a cabo videoaudiencias, no hay ni fiscalización de expedientes. Si estos elefantes blancos estuvieran equipados con la tecnología que se requiere, no estaríamos en este retraso de la impartición de justicia”, concluyó.