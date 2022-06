Mientras PRI se reunía, Fiscalía indagaba en propiedades de “Alito” en Campeche

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Campeche, realizaron una "inspección ocular" para verificar las dimensiones de las propiedades de Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI y de origen campechano.La revisión de la Fiscalía General del Estado estaría relacionada con los audios que se han filtrado sobre el dirigente priista y ex gobernador campechano y que fueron presentados por la hoy gobernadora, la morenista Layda Elena Sansores San Román.En redes sociales circularon las primeras fotografías del operativo que encabezó el fiscal estatal Renato Sales Heredia.Desde la mañana de este martes, circularon fotografías donde se apreciaban camionetas y personal ministerial afuera de una vivienda residencial que pertenece presuntamente al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien en las últimas semanas se ha visto involucrado en conversaciones y audios que finalmente se hicieron públicos.Aunque la información se ha manejado de forma extraoficial, el también diputado federal priísta no ha confirmado, ni negado nada al respecto a través de sus redes sociales.La revisión estuvo a cargo del fiscal general Sales Heredia, quien luego aclaró que no se trató de una revisión ministerial sino únicamente de una "inspección ocular" para verificar las extensiones de esos bienes inmuebles.El operativo ocurrió en momentos en que la gobernadora de Campeche, Sansores San Román, reveló varios audios, y acusó a Moreno Cárdenas de estar involucrado en prácticas de supuesto lavado de dinero y de apropiarse de varios terrenos de manera ilegal, así como de evadir impuestos en el mismo Estado de Campeche y de sus ingresos en general.