Mientras se reforma, jueces deberán frenar la prisión preventiva oficiosa

Una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) obliga a jueces federales y del fuero común a no dictar las medidas de prisión preventiva “oficiosa” ni de arraigo, advirtió el integrante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados A.C., José Roberto Name Acosta.Lo anterior, luego que la CIDH instruyó al Estado mexicano a reformar y adecuar ambas medidas cautelares conforme a los tratados internacionales.Y si bien los tres Poderes del Estado cuentan con un término menor a un año para modificar ambas medidas, la sentencia instruye a los juzgadores locales y del fuero federal a no imponerlas a las personas vinculadas a proceso.“El párrafo 219 ordena aplicar un control convencional exoficio, es decir, la propia sentencia les dice ‘en lo que el Estado Mexicano adapta su legislación interna, ustedes como jueces tiene la obligación de inaplicar esas figuras’”, comentó en su ponencia dentro de DefiendeTV por TeleClic y AlCalorPolitico.Esto es ejercer un control convencional exoficio y abstenerse de dictar la preventiva oficiosa y el arraigo, en tanto los tres Poderes modifican la Ley: el Ejecutivo, en proponerla; el Congreso de la Unión en debatirla y votarla y el Judicial, en ejercerla en cuanto se apruebe.Sin embargo, la sentencia vincula a los jueces para no dictar ambas medidas, aunque advirtió del riesgo que aunque la Corte dio un término de un año para cumplir, este puede alargarse por dos o tres años por los tiempos del proceso legislativo.El integrante del Colegio de Abogados Juristas del Estado de Veracruz, Ricardo Morales Carrasco, igual advirtió que la sociedad puede organizarse para exigir a los tres Poderes para acatar por completo lo sentenciado.