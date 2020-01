Mientras Suprema Corte no contradiga, yo dirijo Fiscalía, aclara Verónica Hernández

Los diputados de oposición en el Congreso del Estado, mantuvieron su defensa del fiscal general separado del cargo, Jorge Winckler Ortiz, durante la comparecencia de la ahora encargada de la Fiscalía de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns.



Ante distintas acusaciones, la funcionaria aclaró que no transgrede la Ley al ocupar el cargo, aunque reconoció que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que valide la separación del cargo de su antecesor por parte de la Diputación Permanente y confirme la permanencia de ella.



“La Diputación Permanente separó del cargo a Jorge Winckler; a mí se me invitó a rendir protesta y asumir el cargo como fiscal encargada de despacho”.



“No ha habido una sentencia definitiva aún de la Suprema Corte, mientras eso no suceda yo asumo con total responsabilidad el encargo que la Diputación Permanente de este Congreso me otorgó y asumo, con todo mi equipo, la responsabilidad de procurar justicia con base en leyes y reglamentos”.



Sin importar lo anterior, Hernández Giadáns enfatizó que cumple con todos los requisitos de Ley para asumir el cargo de fiscal o encargada, dando a entender que ella sí aprobó los exámenes de control y confianza, pruebas que no realizó su antecesor.



“El requisito de evaluación, que es indispensable para asumir cualquier cargo que tenga que ver con la seguridad pública del Estado, fue una prioridad; lo hice al siguiente día de asumir esta responsabilidad”.



“Fue el 16 de septiembre que inicié mi evaluación; les pido que se acerque cualquier diputado con el Presidente de este Poder Legislativo para que les informe del resultado de mi evaluación; yo estoy impedido por Ley para hacerlo”, explicó la fiscal encargada.



