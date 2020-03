Mientras transmitía en vivo, lo detienen sin razón por exponer a Alcaldía de Filomeno Mata

Sin ninguna razón aparente, un policía municipal de Filomeno Mata —ubicado en la Sierra del Totonacapan— detuvo a un ciudadano que denunciaba por redes sociales la falta de luz en el municipio. Presuntamente, la ilegal aprehensión fue ordenada por el alcalde por MC, Pedro López Gerónimo.



El ciudadano exponía en vivo mediante Facebook que el Ayuntamiento de Jopala, Puebla, había tenido que intervenir en la zona debido a la falta de energía eléctrica que se registra desde hace días, cuestionando que la administración de López Gerónimo no hiciera nada ante la situación.



Parado en la calle, grababa las imágenes del personal de Jopala realizaban en el municipio.



Sin embargo, en cuestión de minutos, en plena transmisión, un policía municipal intervino al hombre, quien fue llevado hasta los separos mientras señalaba que no tenían ningún derecho a detenerlo.



Ante lo ocurrido, pobladores de Filomeno Mata —considerado uno de los más pobres en el estado de Veracruz y del país— demandaron a las autoridades que el oficial sea separado de su cargo por abuso de poder, además que quedó evidenciado que el elemento no se encuentra acreditado para el cumplimiento de sus funciones.