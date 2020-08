Mientras Veracruz está estancado, Suprema Corte aboga por la "justicia digital"

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como Yasmín Esquivel Mossa, así como magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), destacaron la importancia de la justicia digital en medio de la pandemia de COVID-19.



Sin embargo, la ministra Esquivel Mossa asentó que no puede haber justicia digital “si todas y todos los justiciables no tienen acceso a internet”.



Este viernes, durante la presentación del libro “Derecho procesal electoral comparado en México”, el magistrado presidente del TEJPF, Felipe Fuentes Barrera, afirmó a su vez que la pandemia por el COVID-19 ha definido que el camino para la justicia está en la justicia digital, “y hacia allá se debe avanzar”.



Destacó que en el libro se plantea la necesidad de que en las legislaciones de los estados se adopte en brevedad el juicio en línea, a través del uso de las nuevas tecnologías.



Dicha obra fue editada por el Grupo Editorial Tirant Lo Blanch y es de la coautoría del magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Armando Hernández Cruz, Edgar Danés Rojas y Francisco Castellanos.



El magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña, coincidió en que la emergencia sanitaria por el COVID-19 ha acelerado la modernización de la impartición de justicia hacia el sistema digital.



En su opinión México no puede negar los avances de la tecnología, que en el derecho electoral permitirían dar celeridad a los medios de impugnación y una publicidad total a los expedientes electorales; insistió en que es necesaria la regulación expresa de los juicios en línea en la legislación, pues no son suficientes los acuerdos que los órganos judiciales tienen que adoptar.



En contraparte, en Veracruz el Poder Judicial del Estado, por determinación de la presidenta, Sofía Martínez Huerta, este viernes se confirmó que nuevamente se amplió la suspensión de labores al menos al 14 de agosto, con el argumento de no poner en riesgo a los trabajadores.



Dicha medida fue criticada por abogados, quienes criticaron que las audiencias se aplazan y los expedientes siguen acumulándose debido a que, entre otras razones, no hay avances en la aplicación de la justicia digital.



La parálisis en el Poder Judicial ha llevado a grupos de abogados a ampararse para que el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, entre otras autoridades, establezca medios electrónicos para realizar trámites, llevando el asunto hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).