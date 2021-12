Migración deben permitirse; “este mundo no pertenece a los mexicanos”

El consulado para el puerto de Veracruz y en la Casa de la Cultura de Turquía permitirá incentivar el comercio entre México y aquel país. Sin embargo, es necesario que ambos siguan permitiendo el paso de migrantes.Al respecto, el líder espiritual galardonado con el Premio Nelson Mandela 2019, Sheikh Esref Efendi, afirmó que tanto en México como Turquía se debe trabajar en favor de los migrantes.En su visita a Xalapa aseveró que los seres humanos deberían tener acceso a cualquier país, siempre que tengan “buenas maneras” y que respeten las leyes de los lugares en los que se encuentren.“Este mundo no pertenece a los mexicanos y Turquía no pertenece a los turcos (…), no tenemos Derecho de parar a los seres humanos”.Además, reconoció que los gobernantes deben trabajar y hacer lo posible para que la gente tenga bienestar.Al respecto, la cónsul honoraria de la República de Turquía, Patricia Lamont Campos, recordó que a la fecha hay una línea directa de México a Estambul, además de que hay una apertura política para intercambio comercial, cultural e ideológico.Explicó que la República de Turquía tendrá su consulado en el puerto de Veracruz, así como en la casa de la Cultura de Turquía, a partir de 2022.Cabe señalar que la circunscripción consular abarcará las entidades de Campeche, Tabasco y Veracruz, según se publicó recientemente en el Diario Oficial de la Federación.