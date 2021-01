Migran 10 mil pozarricenses por inseguridad y desempleo en últimos 5 años

En los últimos cinco años más de 10 mil personas se han ido de Poza Rica por la inseguridad y el desempleo, según datos del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI).



Al respecto el dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario (PES), Gonzalo Guízar Valladares, dijo que no son tiempos de denostar y el gobierno debe dar amparo a los empresarios locales.



“Poza Rica tiene datos importantes. Todos los que trabajamos en política debemos reflexionar todos y también el ciudadano”.



Coincidió que en recorrido por la zona norte de Veracruz, en su visita a Poza Rica, para inaugurar la casa distrital de su partido político, se registraron dos hechos delictivos en agravio a negocios locales. Sobre ello mencionó que los ciudadanos han tenido que emigrar por buscar un mejor panorama social y económico.



“No podemos seguir así, la política es para eso, para atender los asuntos públicos. Tenemos que aprender a resolver los asuntos públicos, con diseño de políticas públicas, encaminadas a dar seguridad y paz”.



El también diputado local Gonzalo Guízar Valladares dijo que ante la pandemia no son tiempos de denostar contra la sociedad y la confrontación social.



Consideró que es importante que el gobierno federal no desampare a los micros, pequeños y medianos empresarios porque entonces crecen los problemas sociales, luego que son quienes contribuyen con impuestos para generar distribución de recursos con programas sociales.



Cabe mencionar que Poza Rica cuenta con policía municipal, la cual no cuenta al cien por ciento con licencia para el manejo de armas. Cuenta con tres generaciones, con aproximadamente 60 elementos.



La seguridad en Poza Rica se coadyuva a través de la mesa de “Construcción por la Paz”, donde trabajan coordinadamente el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, con la corporación local.