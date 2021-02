Migrantes causan motín en garita migratoria de Acayucan

La tarde de este viernes se registró una movilización policiaca y de elementos de protección civil y bomberos de Acayucan al interior de la Estación Migratoria de Acayucan, luego de ser reportado un amotinamiento por parte de los migrantes que se encontraban en el área de hombres.



Lo anterior se registró, luego de que los centroamericanos no fueran notificados del cambio de día del traslado que se registraría este viernes, por lo que los indocumentados mostraron su molestia ocasionando un conato de incendio.



Los migrantes serían trasladados a otra garita migratoria este viernes, sin embargo, el movimiento no se realizó, derivado de que los encargados de realizar el traslado de los migrantes se habrían accidentado cerca de Cosamaloapan.



Al no notificar a los migrantes que no se realizaría el movimiento, los migrantes varones en su mayoría, realizaron un motín, por lo que fueron llamadas las corporaciones policiacas, arribando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Fuerza Civil y Guardia Nacional, además de los cuerpos de Protección Civil y Bomberos, quienes sofocaron un conato de incidido.