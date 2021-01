Migrantes denuncian golpiza durante operativo del INM en Río Blanco, este martes

Golpes y lesiones que van de leves a fuertes son las que presentan migrantes que fueron objeto de un operativo por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) y corporaciones estatales y federales la madrugada de este 26 de enero en el municipio de Río Blanco, por lo que cual hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que los dejen cruzar sin problemas hacia Estados Unidos.



Los centroamericanos que lograron escapar del operativo en donde 114 migrantes fueron detenidos, refirieron que no están aquí por gusto, sino porque en sus familias hay violencia y miseria, por lo que a pesar de que saben que el recorrido para llegar al vecino país del norte es un riesgo y muchos no lo logran, lo hacen para buscar un mejor futuro para sus familias.



Comentaron que en el operativo que se llevó a cabo en la madrugada, varias familias fueron separadas.



A un señor lo golpearon en la cabeza, las manos se las pusieron en el pavimento y los de la Guardia Nacional le pisaron los dedos. Su hijo de 10 años vio todo, pero el señor le gritó que corriera.



Aunque el niño también fue detenido y se lo llevaron, luego de una hora lo regresaron y dejaron ir al padre.



Otro joven de origen hondureño tuvo golpes en la cabeza que le provocaron heridas, por lo que incluso fue atendido en el Hospital Regional de Río Blanco, en donde le dieron una receta, pero no medicamentos, por lo que algunos vecinos de la colonia Modelo cooperaron en comprárselos.



Por todo ello, se presentó una queja vía telefónica ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDN) sin que al momento haya respuesta.



Los migrantes pidieron al presidente que se les permita cruzar por el país para llegar a Estados Unidos.