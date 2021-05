Migrantes tienen que soportar en México discriminación y explotación laboral

Por su condición ilegal, migrantes centroamericanos viven en México discriminación y explotación laboral, lamentó el nicaragüense Yocsan Saulo, quien explicó que soportan el pago de bajos salarios pues en sus países de origen no hay oportunidades.



Explicó que salio de su país hace 6 meses, dejó dos hijas y su esposa a quienes les manda dinero de los trabajos que va haciendo en su travesía por México.



No sabe si irá a Estados Unidos, pues quiere ir “a donde la vida lo lleve”.



Refiere que en México lo han tratado muy bien, pero ha hecho de todo: cuidar cerdos, trabajar en el campo, carnicerías, acarreando agua y ahora cantando, los sueldos no pasan de los 600 pesos semanales.



Pese a la inseguridad que hay en la ruta del tren conocido como “La Bestia”, incluso lo han ayudado los elementos del Instituto Nacional de Migración, contrario a lo que esperaba.



Sobre su país, comenta que la situación es similar a la de El Salvador, con pandillas, asaltos, robos y asesinatos a la orden del día.



Por ello, agradece a los mexicanos la ayuda brindada y que entiendan que salen de sus países por falta de oportunidades.