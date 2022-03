Miguel Ángel Landa, 40 años de músico y futbolista en Xalapa

“Yo que soñé con tener una reina que mandara en mis adentros, ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro, ya nomás dime que sí, sólo basta una sonrisa para hacerte tres regalos… son el cielo, la luna y el mar”.Esa es la canción que más le piden al Trío Xalapa, en el que desde hace ya muchos años se integró el futbolista xalapeño Miguel Ángel Landa Aponte.El “Bomba”, cómo es conocido en los campos de futbol, nos relató que lleva más de 4 décadas dedicados a la música, al igual que en el balompié, por eso se da su tiempo para practicarlo y jugarlo los fines de semana.Miguel Ángel, nacido un 18 de agosto de 1957, nos confesó en la avenida Xalapa, donde ofrece sus servicios desde hace muchos ayeres, que durante 46 años ha vivido de la música.“Soy cancionero y músico desde que tenía 19 años de edad, de hecho, este ha sido modo de vida, el que ha levantado a mi familia, a mis hijos”, dijo con mucho orgullo.Sentado en la banqueta, su sede de trabajo, ensayaba una de las melodías que más le solicita la gente, mientras nos decía que trabajar en lo que más le gusta no tiene precio.“Sí, efectivamente, es lo máximo trabajar en lo que más me gusta porque si no fuera así viviría decepcionado, frustrado, ganando tal vez buen dinero, pero sin el gusto de hacerlo”, dijo.Ha desfilado por un sinfín de tríos.“Empecé a tocar a los 19 años con el Trío Talismán, luego pasé por el Trío Veracruz, Trío Los Principales, Los Románticos, los Bohemios y Los Serafines”.Precisó que tuvo que dejar los estudios porque la necesidad lo obligó para llevar un dinero a su casa.“Así es esto y ni hablar, por eso dejé la escuela cuando estaba por terminar mi carrera en Psicología, pero aún hay tiempo y podría retomarla, Dios primero”, dijo.Reconoce que este oficio le ha redituado y bien porque ya se hicieron de un buen cartel y la gente los contrata principalmente en cumpleaños, en bodas, serenatas para las novias o las esposas.“Quien nos quiera contratar estamos todos los días de la semana, de 8 de la noche en adelante. Sólo descansamos 25 de diciembre y primero de enero”.Muchos antes que se iniciara en la música, jugaba futbol con sus amigos en la Avenida Xalapa, al que considera el equipo de sus amores. Y fue en la calle donde aprendió a patear un balón con sus cuates los Falfán, el "Fischer" y el “Guayabas”, entre otros.Pese a su físico, siempre era considerado por los capitanes de los conjuntos en los que militaba.“Es que le pegaba duro a la pelota y eso que estaba bien gordo”, comentó mientras soltaba una risa que contagio a los que allí estábamos presentes.Lastimosamente ha visto que varios de los integrantes de ese legendario plantel se han marchado de este mundo terrenal, como el mismo Paulino Sánchez, el “Chepis” y recientemente el “Pulguita” Jorge Maldonado.También defendió los colores de la Antigua Normal FC, en la ya desaparecida Liga Xalapeña y hoy juega para el Rébsamen, en la categoría premier del certamen que instrumenta la Fundación de la UV a través de la Liga Universitaria.Mientras nos relataba pasajes de su vida entonó las canciones que más le pide la gente como “Sin ti”, “Contigo” y “Rayito de Luna”.“Aquí estamos cuando gusten que les cantemos alguna canción, cobramos barato para los cuates y para los no cuates también”, sostuvo.Así llegó a su fin la breve charla con el famoso “Bomba” Miguel Ángel Landa Aponte, un músico, un trovador y un poeta que vio en este oficio algo más que un placer y su modo de vida, pero que también ve en el futbol algo más allá de un pasatiempo o una diversión porque es aquí, en el llamado juego del hombre donde conoció a sus amigos más sinceros.