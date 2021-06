Miguel Ángel Yunes Márquez no llegó a Pacho Viejo; niegan “persecución política”

El abogado Jorge Reyes Peralta aclaró que la denuncia en contra del panista Miguel Ángel Yunes Marquez no es una persecución política sino simplemente se busca que responda por la falsificación de documentos para obtener la candidatura por la Alcaldía de Veracruz, la cual terminó por perder.



Recordó que la denuncia también es contra la Secretaria del Ayuntamiento de Veracruz y dos jefes de manzana.



Este día, Yunes Márquez tenía una cita en los juzgados del penal de Pacho Viejo, aunque no acudió.



Al respecto, Reyes Peralta aclaró que no dejarán que el panista se victimice, por lo que no solicitarán la orden de aprehensión para que sea presentado ante Juez.



“No vamos a permitir que Miguel Ángel Yunes Márquez se victimice, por lo que por el momento no vamos a tramitar que la Fiscalía General solicite una orden de aprehensión en su contra”, dijo.



Criticó el desprecio de Yunes Márquez por el sistema judicial en Veracruz, pues aplica la “ley del embudo” de cuando le conviene respeta las leyes, pero cuando no, entonces no hace caso.



Al concluir la audiencia de imputación, el abogado señaló que sólo dos de las personas imputadas mandaron constancias médicas que establecían que no podían viajar hasta el Juzgado de Pacho Viejo.



Sin embargo, en el caso de Yunes Márquez, ni siquiera envió a su abogado, o algún documento que justificada su inasistencia.



Según Reyes Peralta, la estrategia del panista es victimizarse y esperar que se libere una orden de aprehensión para salir ante los medios y decirse “perseguido político”. Por ello, comentó que “por el momento” no buscarán dicha orden.



Va por desafuero de Fernando Yunes



Reyes Peralta también dio a conocer que habrá de esperar hasta que se instale la próxima Legislatura para proceder penalmente en contra del alcalde porteño Fernando Yunes Márquez, quien es cómplice del delito de falsificación de documentos.



Dijo que con los próximos diputados solicitará el juicio de desafuero en contra del munícipe y pueda responder ante la justicia por los agravios cometidos.



Cabe recordar que el edil es acusado de ayudar a su hermano para obtener la candidatura para sucederlo.



Durante el proceso electoral, cabe recordar, el Tribunal Electoral terminó por tirar a Miguel Ángel Yunes de la contienda pues se constató que no cumplía con el tiempo de residencia requerido en el municipio debido a sus prolongados viajes al extranjero.