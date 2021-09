Mil 200 escuelas en todo el país no han regresado a clases: SEP

La titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, estimó que alrededor de mil 200 escuelas en todo el país no han podido arrancar el ciclo escolar, debido a afectaciones que tuvieron los planteles por inundaciones o algún otro tipo de daño, así como aquellas donde no se cuenta con conectividad para que alumnos y docentes puedan enlazarse.También en ese grupo están algunas escuelas donde los padres decidieron no enviar a sus hijos a los colegios y no llegaron a un acuerdo para continuar en la modalidad virtual.De gira por la zona norte de Veracruz señaló que está recorriendo escuelas en todo el país, para conocer su infraestructura y necesidades, para que en la medida que los recursos lo permitan irlas acondicionando para el regreso a clases.En el caso de Veracruz, como en muchas otras entidades, resaltó el interés y compromiso de los maestros, por ir hasta la casa de los alumnos para darles clases, cuando no existe la posibilidad de la conectividad virtual.La funcionaria federal estuvo acompañada del titular de la SEV, Zenyazen Escobar García, a quien reconoció el respaldo que está dando a la infraestructura escolar en Veracruz, para que esté en condiciones de realizar el retorno presencial.Reconoció el temor que todavía tienen algunos padres de familia en enviar a sus hijos a la escuela pero dijo que en todos los casos donde ha preguntado a los alumnos cómo se sienten, la respuesta que le dan es que están felices.Por ello, sólo convocó a padres de familia y maestros a estar atentos a cuidar las medidas sanitarias pertinentes, para evitar lo más que se pueda cualquier tipo de contagio.