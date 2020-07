Mil empresas ya desaparecieron en Veracruz; suman 50 mil desempleados

Frente a los casi 50 mil empleos que se han perdido en Veracruz y el cierre de al menos mil empresas, según los últimos datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a la entidad veracruzana le llevaría al menos tres años recuperarse de este golpe generado por la pandemia del COVID-19, asegura el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Veracruz, Alberto Aja Cantero.



“Según los datos del IMSS, al cierre del mes de mayo teníamos más de 41 mil empleos perdidos en el estado de Veracruz, arriba de un millón de empleos perdidos en el país y al cierre del mes de junio esperamos que esta cifra tenga un comportamiento cercano a los 50 mil empleos en la entidad y en el país cercana al millón y medio de empleos perdidos”.



“Este es un impacto muy importante. Estamos hablando de que a un ritmo de crecimiento medio nos llevaría tres años poder recuperar estos empleos en Veracruz, igualmente en el país. Al menos en tres años. Pero también comentar que el impacto es tal que se han dado de baja en el IMSS alrededor de mil patrones. Es una cifra muy dura de empresas que ya no existen”.



“Habrá que esperar que se abra la nueva normalidad, la nueva reactivación económica post pandemia para ver el recuento total de los daños”, dijo.



Al dimensionar la gravedad de la tragedia, el líder del Centro Empresarial Veracruz dio un dato más, obtenido del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), cuando refiere que en el país se arrojarán a la pobreza a 12 millones de mexicanos, “lo que se me hace un dato muy significativo”.



Retroceso histórico



Aja Cantero dice que en el gobierno que iba a combatir como nunca antes la pobreza, tenemos el mayor retroceso histórico en la generación de pobreza y lamenta que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ande buscando responsables en la iniciativa privada, en los sindicatos, en los distintos sectores productivos.



“Pero eso no resuelve el hecho de que México tendrá 12 millones más de pobres y el único responsable es el que puede dar respuesta, el que puede emprender las políticas públicas para mitigar esta caída, el Presidente de la República”, indica.



Añade que desde COPARMEX Veracruz han propuesto, desde el mes de marzo, “los remedios solidarios, que tienen que ver con una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo que busca contener esta brutal caída en el empleo”.



“Como bien sabemos, la OIT habla de que en la medida que los gobiernos adopten medidas oportunas, pertinentes y razonables, podremos frenar en un 75 por ciento el daño ocasionado por la crisis económica en cuanto a la pérdida de empleos”.



El líder empresarial abona con un dato más la entrevista: “México, al día de hoy ha destinado cerca del 1.8 por ciento de su PIB para hacer frente a esta crisis sanitaria, cuando hay países que han destinado hasta el 20 por ciento de su PIB y economías mucho más débiles que las nuestras con cerca del 6 u 8 por ciento”.



“Me parece que la forma en que el gobierno ha abandonado a su suerte a las empresas, a los empleadores de México y a los colaboradores de estas empresas, habla de la falta de sensibilidad, sobre todo cuando se mantienen proyectos como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y cuestiones que en esta coyuntura mundial pasan a segundo plano”.



“De igual forma, hoy vemos los resultados de esa cancelación, del aeropuerto de Texcoco, el traslado a Santa Lucía, la cancelación de una cervecería en Mexicali, como señales contradictorias, erráticas, que inhiben la inversión y generan un clima adverso a las empresas que le apuestan a México”.



No interesa el desarrollo económico



Alberto Aja Cantero comenta que la última declaración que hizo el Presidente de que ya no iba a medir el crecimiento económico en función del PIB, que es una medida que tienen todos los países para medir el crecimiento económico, es una muestra del desdén que tiene por el desarrollo económico.



“Al desdeñar este indicador, deja en claro que el crecimiento económico pasa a un segundo plano. Me parece que todos los días hay una tendencia a construir dos Méxicos, el México del pueblo bueno y el México del pueblo malo y me parece que esa narrativa de odio, que saca lo peor de los mexicanos, que no construyen acuerdos y la unidad, habla de los complejos y de la pequeñez de miras que tiene nuestro Jefe de Estado que se comporta como un candidato en campaña y al cual nosotros no dejaremos de insistir, de hacer un llamado responsable a la cordura a que asuma su responsabilidad y vea la realidad, se encuentre con ella y le dé respuesta”.



Sobre Veracruz y la pérdida de mil empresas, de los mil patrones que se han dado de baja del IMSS, habrá que esperar al recuento de los daños.



“Habrá que ver una vez que concluya la pandemia, tener el dato sobre el mes de agosto y ver cuál es el resultado final y habrá que hacer una reflexión importante para ver cómo recuperar esos empleos y esas empresas y en un gran acuerdo estatal, los sindicatos, empresarios, el gobierno, recuperar todo esto”.



De crisis sanitaria, económica a social



Pero la crisis de salud, que devino en una crisis económica, podría llegar a una crisis social y de inseguridad, advierte el líder empresarial.



“Hoy vemos un incremento en los principales delitos de alto impacto y eso es consecuencia de la causa de esta crisis económica, de esta falta de atención a esta crisis económica por parte de las autoridades que de alguna u otra forma impactará en la cantidad de pobres que haya”.



—¿Se ha aplicado Veracruz en el rescate?



“Para el caso de Veracruz ya hemos tenido reuniones con la Secretaría de Desarrollo Económico. Le hemos dado seguimiento a una propuesta que hicimos que es el Plan de Protección al Empleo, el cual firmaron 90 organismos empresariales del estado de Veracruz junto con más 40 sindicatos y la respuesta a este plan ha sido profundamente insuficiente. Se han dado pasos en el sentido correcto pero en el balance son insuficientes”.



“Se lanzó un proyecto, un programa de apoyo a las MYPIMES que en el mejor de los casos, se plantearon 100 millones de pesos para que únicamente pudieran beneficiar en este programa a 20 mil, de las 390 mil empresas que hay en el estado de Veracruz”.



“Es un programa que podría apoyar a menos del 3 por ciento de las empresas veracruzanas, lo que es un sinsentido. Un programa que no es integral, que no busca una incidencia real pues habla de una simulación, de un hacer como que hago pero que no es responsable, porque si el responsable, quien tiene la capacidad de dar respuesta, hace un plan que no responde a la realidad, habla de una falta de responsabilidad, que al final del día lo hará, lo señalarán como el gran responsable de la pérdida de empleos, de la pérdida de empresas y al final del día, de la pérdida de vidas, por una falta de coordinación y una falta de voluntad de encontrarse con los actores, de la comunidad médica, empresarial, de los alcaldes, de la misma sociedad civil, para dar respuesta a la realidad que hoy nos aqueja”, concluye.