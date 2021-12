Miles dan gracias a la “Morenita” y le piden salud, en Basílica de El Dique en Xalapa

Miles de feligreses católicos y devotos de la Virgen de Guadalupe acudieron este 12 de diciembre, a la Basílica Menor de El Dique, en el Centro de Xalapa, para darle las gracias y al mismo tiempo pedirle más bendiciones y salud en tiempos tan difíciles generados por la pandemia de COVID-19.A 490 años de la aparición de la “Morenita” a Juan Diego, en el Cerro del Tepeyac, y luego del 2020, que el templo estuvo cerrado para evitar la propagación del SARS-CoV-2, las personas se agolparon para poder entrar, dejarle una ofrenda floral, rezarle y encomendarle a sus seres queridos.Desde el sábado, y durante la madrugada de este domingo, la asistencia de peregrinos no se detuvo y durante el día no frenará, pese al día lluvioso que se vive en la Capital del Estado.“Este día es muy importante para todos los mexicanos porque ella es la que nos da la fuerza para pasar estos momentos tan difíciles como son la pandemia que estamos viviendo, hay muchas pérdidas y que les dé resignación a las personas que han tenido pérdidas de familiares y a nosotros que nos siga dando esa fe para salir adelante”, expresó Dora Mar.Señaló que cada vez que puede y está de visita en Xalapa, pues es originaria de Tuxpan, acude a este templo católico, ya que le llena de gusto venir a pedirle y agradecerle por los favores concedidos.“Ella me ha dado las manos en momentos muy difíciles, me he recargado de ella y es por eso que hoy estoy aquí viva, gracias a ella, la protección que le ha dado a todas las personas que la necesitan”, indicó al recomendarle a otros peregrinos no perder la fe, “porque esa morenita siempre nos escucha y siempre nos da esa fuerza para salir adelante”.Maira Germán, habitante de la Capital pero originaria de Coatzacoalcos, apuntó que luego de dos años sin poder agradecerle a la Virgen por su intersección en las peticiones solicitadas, hoy acudió con su pequeño hijo, vestido de Juan Diego, a hacerlo.“Es una tradición que tenemos de familia de traer a los niños cuando son pequeños, éste es su segundo año de él y venimos a pedir mucha salud, que ya se nos acabe esta pandemia porque nos perjudica para todos, a los niños, a todos, entonces venimos a pedir que nos dé más salud y darle las gracias porque todavía seguimos vivos”, expresó.Tras un recorrido de varios kilómetros desde Coatepec, Gregorio Ortiz, sus hijas y jóvenes jugadores de futbol que entrena, aguardaba para ingresar a la Basílica Menor de El Dique, una peregrinación que ya lleva 30 años y que busca heredársela a las nuevas generaciones.“Nos venimos caminando por el lado de Briones, lo hacemos cada año, llevo 30 años y ellos llevan como cinco años más o menos. Viene de casa, lo hacía con mi papá desde niño, y ahorita lo agarraron mis hijas ya”, mencionó.El entrenador deportivo señaló que la fe que sienten por la Virgen y que “nos ha dado bastantes cosas”, es lo que lo motivó a acudir este día al templo católicos, que en en 2020 estuvo cerrado por el COVID-19, pero que aún así lo visitó desde afuera.“La visita es de agradecimiento, lo primero que nos da es salud, ya el estar bien, ya con eso ya ganamos, es venir a dar las gracias, pasar un año bien y cada año venimos a pedir eso, salud”, enfatizó.