Miles de veracruzanos asistirán a la marcha de AMLO por voluntad propia: Manuel Huerta

Los servidores de la nación no serán acarreados y no habrá represalias para quien no acuda a la marcha de AMLO, como antes que era "de a pollo y de a huevo", refirió el delegado de los programas federales, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.En su visita a Coatzacoalcos, destacó que ya se están organizando con los que quieren ir libremente y sostuvo que no habrá transporte suficiente para la cantidad de personas que están interesadas."No hay acarreados, el sistema y el régimen antes decían: va a haber un mitin de a pollo y de a huevo, eso era acarreo. Cuando iba la gente contra su voluntad al apoyo y al a huevo y no es que les iban a dar un huevo hervido; ahora no, ahora es voluntario, va el que libremente quiere ir y se organiza. Claro que nos vamos a organizar y vamos a ir, no nos podemos ir marchando, marchamos con el éxodo y fueron 50 días a la Ciudad de México”.Todo mundo es libre, siempre hemos luchado por la libertad y no nos atreveríamos a condicionar", dijo.Ladrón de Guevara aseguró saber que a esta marcha irán decenas de miles de veracruzanos, tan es así que van a faltar transportes para que muchos vayan."La gente está prendidísima para ir, lo que no hay son camiones para ir todos", finalizó.