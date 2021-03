Militantes rechazan que Exalcalde de Banderilla pretenda postularse por MORENA

Integrantes del Comité Municipal del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), en Banderilla, manifestaron su inconformidad a que exfuncionarios públicos que han defraudado al pueblo, ahora busquen ser candidatos por ese instituto político.



Los militantes morenistas refirieron que quienes ya fueron funcionarios panistas, priistas o de otro instituto político, ahora quieren “colgarse” de la Cuarta Transformación y “brincan” a MORENA.



Señalaron que es el caso del exalcalde Francisco Hernández Loeza, exfuncionario en la administración del exgobernador Miguel Angel Yunes Linares, quien ahora pretende postularse a la alcaldía por MORENA.



Los quejosos comentaron que esperan los candidatos sean cercanos a los ideales del Partido, “ya basta de los oportunistas, que brincan de partido en partido. ‘Paco’ fue por años priista, luego ganó la Alcaldía por Convergencia, luego brincó a AVE, luego al PRD y finalmente al PAN. Sólo espera que el tiempo transcurra para buscar otro cargo velando sólo por sus propios intereses”.



Ante ello, exhortaron al Comité Estatal de MORENA a que no permita que lleguen personajes que sólo utilizan el partido para lograr sus proyectos personales.



"Nosotros le decimos a la gente, ya basta de engaños. No se dejen llevar por la mentiras de estos ‘chapulines’. Nuestro candidato debe conocer las bases y haber caminado y trabajado por nuestro partido. No vamos apoyar a Francisco Hernández Loeza si llegara a ser el candidato a la Presidencia de Banderilla".



En este sentido, señalaron que están conscientes del mal trabajo que realizó Francisco Loeza como alcalde, ya que fue señalado por malos manejos y corrupción durante su administración, “denle un vistazo al ORFIS y verán todas las observaciones que lo demandan, incluyendo a su hermano Jorge Hernández que trabajó en CMAS Xalapa y lo corrieron por corrupción y malos manejos de los recursos”, finalizaron los militantes morenistas del municipio de Banderilla.