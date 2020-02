Millonarias anomalías en CAEV, Contraloría y Programa de Gobierno yunista

La Contraloría General de Gobierno (CGE) y la Oficina del Programa de Gobierno (OPG), de la administración estatal de Miguel Ángel Yunes Linares, fueron dos dependencias estatales que no solventaron ni reintegraron recursos en el proceso de la nueva valoración a la Cuenta Pública 2018.



La CGE se mantiene con un probable daño patrimonial de 2 millones 516 mil 297.82 pesos y la OPG con la observación de quebranto financiero de 456 mil 281.50 pesos.



Las observaciones a la CGE consisten en el uso de recursos del 5 al Millar de origen estatal y federal.



La nueva valoración a la Cuenta Pública 2018 ratifica que con recursos del 5 al Millar Estatal se adquirieron vehículos, impresiones por rotulación de vehículos, adquisición de bienes informáticos, consumibles, accesorios y de papelería y mobiliario, pero no hay evidencia de que los bienes se hayan destinado y asignado a las actividades propias de la dependencia, ni que su uso haya sido exclusivo del personal.



También se utilizaron recursos del 5 al Millar Federal para hacer diversos pagos sin cumplir lo establecido en los Lineamientos para el Ejercicio, Control, Seguimiento, Evaluación y Transparencia de los referidos recursos.



Se pagó el mantenimiento del parque vehicular, el derecho vehicular y verificación, aseguramiento de unidades y estacionamiento de vehículos en uso de la Contraloría General del Estado, sin que se comprobara que las unidades se adquirieron con dichos recursos y que se hayan utilizados para servicios de vigilancia, inspección y control de las obras.



En la OPG hay una observación de probable daño patrimonial consisten en el otorgamiento de contratos a favor de diversos prestadores de servicios, en donde no hay evidencia en la adquisición o prestación del servicio y comprobación de distribución a los usuarios finales.



Tan solo, se detectó la adquisición de 450 dispositivos de almacenamiento secundario con memoria USB. (Versión digital Segundo Informe), sin embargo, no se proporcionó evidencia de que esos dispositivos se hayan recibido, ni mucho menos de quienes los recibieron.



Tampoco hay evidencia de que se haya impartido el curso “Servicios Profesionales de Asesoría en Redacción” como son las listas de asistencia, el reporte fotográfico, así como el programa y contenido del referido curso.



Aunado a ello, no hay evidencia de la impresión y distribución de 2 mil ejemplares de los libros "Dignidad recuperada. Nuestros logros como veracruzanos 2016/2018” y 150 ejemplares de "Un gran equipo para grandes proyectos".



Aumenta presunto daño en CAEV



Por otra parte, en la nueva valoración de la Cuenta Pública 2018, la Comisión de Agua de Veracruz (CAEV) fue uno de los 30 organismos públicos descentralizados observados con daño patrimonial, que lejos de disminuir o mantener el quebranto financiero señalado, lo aumentó en otros 9 millones 861 mil 720.08 pesos.



En el Informe del ex auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, el probable daño patrimonial señalado fue de 47 millones 978 mil 363.10 pesos, sin embargo, con la nueva valoración de la Cuenta Pública 2018, el monto se incrementó a 57 millones 840 mil 83.18 pesos.



El nuevo informe señala 6 observaciones por presunto daño patrimonial: 28 millones 84 mil 215.17 pesos; 17 millones 373 mil 646.26 pesos; 9 millones 13 mil 696.81 pesos; 2 millones 976 mil 046.70 pesos; 298 mil 147.36 pesos y 94 mil 330.88 pesos.



Entre las observaciones señaladas figuran la rehabilitación de 4 pozos profundos y sustitución de los sistemas de filtración, en la localidad de Allende, en el Municipio de Coatzacoalcos, cuya obra está sin operar.



También se detectó que en la reposición de sistemas de abastecimiento de agua potable en varias localidades, para los Municipios de Santiago Tuxtla, Minatitlán, San Andrés Tuxtla y Tlacotalpan, realizada con recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), hay trabajos no ejecutados, y rehabilitación provisional de los cárcamos de bombeo de aguas pluviales sin que opere el equipo de bombeo, ni se presenta evidencia documental de la ejecución de los trabajos.



Aunado a ello, se detectaron pagos en exceso por volúmenes no efectuados y cuya obra fue reportada como finiquitada, por lo que se deben reintegrar 298 mil 147.36 pesos.



Otra observación fue la rehabilitación de pozos profundos en varias localidades en los Municipios de Playa Vicente, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Tuxtilla, José Azueta, Tlacojalpan, Ignacio de la Llave, Santiago Sochiapa y Otatitlán.



Ahí se detectó la deficiente operación de las obras, ya que no están en funcionamiento los filtros del Pozo de Ignacio de la Llave y existe un monto improcedente en la partida de rehabilitación de dos pozos profundos en las localidades de Ignacio de la Llave y El Zapotal Numero uno.



Asimismo, en la construcción del sistema de abastecimiento de agua potable (segunda etapa), para la localidad de El Porvenir, del Municipio de Zongolica, se verificó que la obra está concluida y finiquitada, pero hubo un pago en exceso por 94 mil 330.88 pesos por volúmenes no ejecutados, por lo que la empresa constructora debe hacer el reintegro.



Mientras que en la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de Llano de Enmedio, del Municipio de Ixhuatlán de Madero, la obra está sin operar por falta de resolutivo de permisos de descarga por la Comisión Nacional del Agua y del Acta de Entrega Recepción del proyecto por la Comisión Federal de Electricidad, así como la existencia de volúmenes pagados no ejecutados.



Otra observación es referente a la Cartografía, Levantamiento y Digitalización de Redes de Agua Potable en 52 Localidades de Veracruz, ya que se detectaron trabajos pagados no ejecutados referentes a “Recopilación y análisis de la información”, “Visitas de coordinación”, “Cartografía de la localidad”, “Levantamiento y digitalización de redes de agua potable”, “Levantamientos topográficos de detalle de sitios especiales”, “Levantamiento electromecánico”, “Elaboración de planos” e “Informe final”.



Así también fue observada la obra consistente en la reposición de sistemas de abastecimiento de agua potable en varias localidades, para los Municipios de Santiago Tuxtla, Minatitlán, San Andrés Tuxtla y Tlacotalpan, toda vez que la obra se reportó como finiquita, pero no se encontró en operación el equipo de bombeo, ni se presenta evidencia documental de la ejecución de los trabajos; y hay pagos excesivos por volúmenes de obra no ejecutada.