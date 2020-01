Minatitlán debe regresar a Federación un millón 534 mil pesos que no aplicó: Regidora

El municipio de Minatitlán devolverá un millón 534 mil pesos al Gobierno Federal, luego de no aplicar en tiempo y forma los recursos, denunció públicamente la regidora Damara Gómez.



La Edil lamentó que, pese a la incidencia delictiva de esa ciudad, el dinero no fue utilizado en la adquisición de patrullas o para bonos a los elementos de la Policía.



"Esta gente se quejaba de cómo mal administraba los dineros Javier Duarte, los recursos públicos y están haciendo exactamente lo mismo. Están mal licitando, mal gastando el dinero minatitleco, no están siendo transparentes, no están teniendo un apego a la legalidad y eso conlleva a que hoy Minatitlán tenga que regresar el dinero que se pudo ver reflejado en pavimentaciones, en alumbrado público, en mejores servicios y en mejoras", sostuvo.



El dinero no utilizado tendrá que ser devuelto a la Tesorería y por ello, la regidora novena advirtió que interpondrá una denuncia contra quien resulte responsable.



"Es impensable creer que esta administración quiera tapar el sol con un dedo y sigamos viviendo bajo estas condiciones", finalizó.