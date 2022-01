Ministra de la Corte proyecta amparar a Javier Duarte en proceso por lavado de dinero

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Ana Margarita Ríos Farjat, presentará el próximo miércoles un proyecto de sentencia en el que se prevé amparar al exgobernador Javier Duarte de Ochoa dentro del proceso penal que se llevó a cabo en su contra por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, por el que actualmente purga una condena de nueve años de prisión.En la sesión del próximo 19 de enero del año en curso, la Primera Sala de la SCJN resolverá el juicio de Amparo en Revisión 697/2020, promovido por Javier Duarte, en el que reclama que no se haya dado trámite a la apelación que interpuso en contra de la sentencia que lo condenó a nueve años de prisión, pues el Juez ante quien lo había promovido recibió un escrito, con la firma del Exgobernador, en el que pedía expresamente desistirse del recurso de apelación.Sin embargo, meses después, Javier Duarte desconoció dicho escrito de desistimiento y alega que su derecho humano al debido proceso fue violado por el Poder Judicial, al no haber verificado, a través de una solicitud de ratificación, que dicho escrito hubiera sido efectivamente presentado por el Exgobernador.En 2020, un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México concedió el amparo a Javier Duarte, al considerar que efectivamente había sido vulnerado su derecho al debido proceso. Ante esa determinación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso el recurso de revisión que será resuelto esta semana por la Primera Sala de la SCJN.En el proyecto de la Ministra Ríos-Farjat se establece que el Juez Penal que recibió el escrito de desistimiento supuestamente firmado por Javier Duarte de Ochoa debió haber solicitado que éste, de manera personal y después de haber conocido las consecuencias jurídicas de su escrito, debía haber ratificado su voluntad de retirar el recurso de apelación en contra de la sentencia condenatoria dictada en su contra por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.Esta sentencia tendrá como consecuencia que se deba tramitar el recurso de apelación que fue interpuesto originalmente por el Exgobernador de Veracruz en contra de la sentencia de nueve años dictada en su contra, pues se prevé que Javier Duarte no ratifique el escrito a través del cual se desistió dicha apelación.Sin embargo, esto no le alcanzaría al Exgobernador para revertir la sentencia dictada en su contra, pues, de acuerdo con expertos en la materia, el recurso de apelación de cualquier manera será desechado, pues es jurisprudencia de la Suprema Corte que el recurso de apelación no es procedente en contra de las sentencias dictadas dentro de un procedimiento abreviado como al que se sometió Javier Duarte, dentro del cual reconoció, de manera voluntaria, su responsabilidad penal por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.Cabe recordar que, desde el año 2017, Javier Duarte de Ochoa se encuentra preso en una prisión federal por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, por los que actualmente purga una condena de 9 años de prisión.Asimismo, a nivel estatal, se instruyen en su contra tres procesos penales, el 38/2017, por incumplimiento de un deber legal; el 57/2017, por los delitos de abuso de autoridad, coalición y tráfico de influencias; y el 80/2018, por el delito de desaparición forzada de personas. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha logrado integrar ninguna carpeta de investigación en contra del Exgobernador por su participación en los desvíos millonarios ocurridos durante su administración.