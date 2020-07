Ministro que retome aborto legal en Veracruz deberá presentar mejor proyecto: Activistas

La integrante la organización Católicas por el Derecho a Decidir, María de la Luz Estrada, señaló que la legalización del aborto en Veracruz ahora dependerá de que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elabore un nuevo proyecto “a la luz de los estándares de mayor protección”.Esto, luego de que fuera rechazado el proyecto que determinaba “omisión legislativa” por parte del Congreso del Estado por no reformar el Código Penal.La ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ante la Primera Sala fue rechazada por sus demás compañeros, quienes no se pronunciaron sobre el aborto en sí, sino que advirtieron que no hubo “omisión” por parte de diputados de Veracruz y no se les puede obligar a legislar “No hay solución, no se ha resuelto, de hecho nosotras mismas no sabemos por qué no discutieron de fondo y el tema de fondo son los derechos reproductivos y acceso al aborto legal, ese es el fondo de este tema”, dijo De la Luz Estrada al respecto.Comentó que la Alerta de Género por Agravio Comparado que derivó en las recomendaciones para modificar el Código Penal fue el mecanismo que evidenció las violaciones graves a los derechos humanos de las veracruzanas.“No nos dieron respuesta, por eso es importante el ministro que tome la nueva sentencia o el nuevo proyecto, el cual tienen que estar a la luz de los estándares de mayor protección, porque México requiere que avancemos en derechos”, dijo.Asimismo, lamentó que muchos aplaudan el rechazo de ley, pues lo único que muestran es que están a favor de que sigan muriendo mujeres en Veracruz.“Estos que aplauden ‘que ganamos’, lo que están diciendo es que sigan muriendo las mujeres, que se sigan promoviendo políticas públicas que discriminan a las mujeres. Las jóvenes ya demostraron que van a seguir luchando”.Por su parte, Patricia Bedolla Zamora, miembro de la Academia Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos (ALEIDAC), aseguró que sí hubo “omisión legislativa” por parte del Congreso de Veracruz —pues en el pasado rechazó legislar sobre el aborto— y agregó que no hubo fundamentos reales en la decisión tomada por la SCJN.“Nos sorprende tanto que hoy sin que hubiera un argumento real, sin que hubiera fundamentos se haya expuesto esto. Me parece que hay un mensaje de que no vamos por la progresividad de los derechos de las mujeres y esto nos preocupa y nos ocupa. Con lo poco que se dijo, nos están entregando una sentencia adelantada que no parece que proteja los derechos humanos de las mujeres”.Lo anterior, se manifestó luego de que dicho proyecto fuera desechado por mayoría de 4 votos, cuyo fundamento fue que no hubo omisión legislativa por parte de diputados locales como habían argumentado grupos y colectivos a favor del aborto.