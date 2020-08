Mintió el IMSS: “montaña” de basura de Clínica 14 sí tiene residuos peligrosos

La Procuraduría Estatal del Medio Ambiente (PMA) confirmó que dentro de la “montaña” de bolsas con desechos apiladas en el estacionamiento de la Clínica 14 del IMSS, en la ciudad de Veracruz, hay en Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI).De acuerdo al titular de la dependencia, Sergio Rodríguez Cortés, constataron que los médicos ya no tenían bolsas de color rojo —especiales para colocar RPBI—, por lo que optaron por ponerlas en bolsas de color verde, de las cuales se acumularon una gran cantidad.Cabe señalar que, tras exhibirse la situación, el mismo IMSS aseguró que “la basura no corresponde a Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos”."Así es, es confirmado (que no había bolsas rojas) había RPBI y residuo hospitalario. (...) Lo correcto es una bolsa roja pero si no hay la bolsa, debe estar señalizada con la leyenda de que son residuos COVID. (...) En la operatividad de un enfermo, una cucharada, un tenedor, un plato es un residuo COVID porque puede tener el virus y todo esto se tiene que clasificar como RPBI", dijo Rodríguez Cortés.El funcionario explicó que se acumularon alrededor de 14 toneladas de basura en el hospital.Esto ocurrió debido a que el volumen de desechos que empezó a generar el hospital a raíz de la pandemia superó lo definido en la licitación con la empresa especializada en la disposición de los residuos.Al no actualizarse el contrato detallando el nuevo volumen de basura, no había autorización ni remuneración suficiente para trasladarlos a Toluca, que es donde se incinera.Según Rodríguez Cortés, previo a la pandemia este nosocomio generaba cerca de una tonelada mensual de RPBI, pero al iniciar la contingencia esta cantidad subió a 3 toneladas semanales de residuos.El Procurador mencionó que, tras dialogar con el Director de la Clínica 14, el galeno les explicó que ya había metido varias solicitudes de actualización del contrato a oficinas centrales del IMSS, sin embargo, no había obtenido respuesta, lo que se tradujo en la acumulación de basura.No obstante, fue hasta que médicos y enfermeras denunciaron la situación cuando logró destrabarse el trámite burocrático ante el IMSS a nivel federal, por lo que ya se actualizó el contrato y de acuerdo a Rodríguez Cortés, la basura debería retirarse en su totalidad a más tardar este viernes.Aunado a ello, la Clínica 14 del IMSS tiene cinco días para responder el acta administrativa emitida por la PMA, donde tienen que justificar y fundamentar los motivos de la acumulación de basura, de lo contrario, serán acreedores a una sanción económica.Por otra parte, el titular de la Procuraduría mencionó que luego de que retiren esta basura, realizarán otras inspecciones para supervisar el adecuado destino de los desechos.El IMSS también podría recibir una multa por el mal manejo de cacharros que se han acumulado en el área de estacionamiento.