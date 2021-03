Mintió Secretaria de Turismo de Veracruz, nunca apoyó a músicos: Los Caracoles

Con música y celebrando la vida, integrantes de Los Súper Caracoles acudieron al Estadio “Heriberto Jara Corona”, conocido como Estadio Xalapeño, para animar a quienes esperan la vacuna contra COVID-19.



Antes del mediodía de este lunes, el grupo musical llegó con una bocina a la entrada del espacio deportivo, cantando algunos títulos de su repertorio, hecho que sorprendió a los familiares que esperaban a sus adultos y adultas mayores mientras eran vacunados.



Tras varios minutos afuera de las instalaciones deportivas, personal de Salud y Bienestar les permitió el acceso al recinto para amenizar el ambiente a los que esperaban su vacuna.



"Hoy, hace un año, fue nuestro último evento y quisimos venir. No hay que celebrar esta jornada con tristeza. Vamos a darle gracias a la vida que estamos aquí. Los Caracoles siempre estamos buscando poder ayudar", dijo Roberto Contreras, La Sombra, vocalista de Los Súper Caracoles.



Además, recordaron que hace algunos meses, tras haber hecho la petición al Gobierno del Estado de apoyar a los grupos musicales pagando previamente para después cumplir con las fechas cuando el semáforo epidemiológico lo permitiera, la secretaria de Turismo, Xóchitl Arbesú Lago, mencionó que se reuniría con el sector afectado, promesa que no se cumplió.



“Lo que dijo la Secretaria no fue verdad. Ella dijo que había estado en contacto con nosotros, eso es mentira. Nosotros fuimos a verla a su oficina y andaba de gira, dejamos nuestra tarjeta y desafortunadamente no llegó ese día. La mayoría de los grupos musicales no pedíamos nada regalado”.



Así también, informó que ante la grave crisis económica que aún impera entre el sector músical, Los Súper Caracoles tendrán que ir a Estados Unidos en busca de mejores condiciones.



"El ritmo de la producción allá es tremendo. He visto que en mayo ya estarán vacunados allá. Sí pedimos que nos dejen estar por lo menos un año, pues trabajaremos desde allá, porque aquí en México va para largo. Hay deudas que pagar", lamentó.