MIPYMES no están obligadas a sacar créditos, les damos opciones: SEDECOP

El secretario de Desarrollo Económico y Portuario, Enrique Nachón García, reiteró que esperan la colocación de unos 580 créditos para micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), a través del financiamiento de mil 80 millones de pesos entre el Gobierno Estatal y Nacional Financiera (NAFIN).Expresó que este número de préstamos se estima con base en la cantidad de dinero que en años anteriores se otorgó, es decir, un promedio de 1.7 millón de pesos por cada uno."En los dos años anteriores el promedio de los créditos ha sido de un millón 700 mil pesos y si le calculamos los mil millones de pesos, estaremos pensando en cerca de 580 empresa beneficiadas en el Estado", dijo.Nachón García afirmó que desde que se anunció este programa, han sido muchos los interesados en obtener el financiamiento, que esperan se empiece a concretar en los próximos días."Cualquier duda, en la página de la SEDECOP está un link específicamente para este programa en donde establece todos los requisitos, todas las características del crédito, también están los teléfonos si necesitan acompañamiento y estamos a las órdenes de todos", comentó.Sobre la incertidumbre económica y la recomendación que han hecho algunos expertos financieros de que no es momento de endeudarse, el integrante del Gabinete estatal dijo que es respetable esa postura y la decisión de participar o no del programa es voluntaria."Mi tarea es llegar y traer herramientas para todos y lo logramos y trajimos mil millones de pesos, si alguien no lo quiere tomar no se le está forzando a tomarlo", afirmó.Cabe recordar que las empresas con cédula de validación ante el Gobierno de Veracruz podrán solicitar hasta 5 millones de pesos para capital de trabajo y compra de activos y si el crédito es menor a 2.5 millones de pesos no necesita garantía hipotecaria.El plazo de pago será de hasta 60 meses, es decir, 5 años, con tasa de interés fija de 13%, sin comisión por apertura, penalización por prepago y seis meses de periodo de gracia para el pago de capital, capital o intereses.